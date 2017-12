Recenzia hry: Vyskúšajte si šialený život kozy

Hra, ktorá vyzerala byť len recesiou či prvoaprílovým žartom, je skutočná. Ovládnete v nej kozu, ktorej poslaním života nie je len pasenie.

7. apr 2014 o 10:30 Matúš Paculík

Goat Simulator / Coffee Stain Studios Páči sa nám: je to ohromná zábava, nenáročné na hardvér Nepáči sa nám: po pár dňoch začne nudiť Hodnotenie: 7,5 (bačovia si prirátajú dva body)

Hru poskytla na recenziu spoločnosť Coffee Stain Studios.

Predstavte si, že ste koza. Pravá, nefalšovaná koza s nekonečným množstvom životov a so zmýšľaním zlého, zákerného zvera, ktorý má k dispozícii mesto plné výbušných materiálov a nič netušiacich ľudí.

Môžete sa voľne pohybovať po lúkach, nazrieť do každého domu, fabriky, vyliezť na žeriav, či sa zabaviť vo vodnom parku. Vašou úlohou teda nie je poslušne sa pásť a vyrábať mliečko. Musíte ničiť, búrať a rozbíjať. Najlepšie so štýlom a čo najväčším efektom.

video //www.youtube.com/embed/dvWGLcdI8o8

Nie je to aprílový žart

Bláznivá predstava, ktorá vznikla v hlavách vývojárov z Coffee Stain Studios vyzerá ako prvoaprílový žart, ktorý by nikdy nemal uzrieť svetlo sveta. No skutočnosť je iná, my sme hru dohrali a už je dostupná cez službu Steam.

Vaša púť začína v ohrade. Okolo seba máte kopu trávy, pár krabíc, malú vežičku s prekvapením a jednu ďalšiu kozu na obzore. Nuda ale končí hneď, ako rozbijete ohradu. Prvotné zoznamovanie sa s okolím je opatrné len do chvíle, kým objavíte svoju nesmrteľnosť.

Je jedno, že vás práve prešlo auto, výbuch vás odhodil sto metrov ďalej a popri tom ste preleteli dvoma oknami. Okamžite sa pozviechate a bez akejkoľvek penalizácie sa postavíte na kopytá.

Výskumné centrum všetkých kôz

Na prvý pohľad sa mestečko môže zdať malé a ospalé. Základné veci, vrátane benzínovej pumpy, zničíte behom pár zábavných minút a potom začnete hľadať to, čo mohlo ujsť vašej pozornosti.

V poli stojí naštartovaný kombajn, čo takto pod jeho kolesá hodiť blízko stojaceho robotníka? Či hlučnú párty zrušiť nevinným spustením obrovskej skalnej gule, ktorá ju prevalcuje spolu s rádiom?

Môžete sa do sýtosti vyskákať na trampolíne, pokúsiť sa vyliezť na vysoký žeriav a z jeho konca skočiť do náruče svojej dvojsekundovej smrti, alebo ešte lepšie, na práve prelietajúce rogalo.

Z neho máte krásny výhľad na celé mesto a môžete si naplánovať svoju ďalšiu cestu napríklad do výskumného centra. Tam to roztočíte v malom skate-parku, či okúsite stav beztiaže.

Oblizol som auto

Vaša interakcia s vecami a ľuďmi je obmedzená na dve základné akcie - buchutie a obliznutie. Tým prvým všetko rozbijete a čo je výbušné, to vás na oplátku zabije a vymrští do vzduchu, aby ste si mohli svet obzrieť aj z vtáčej perspektívy.

Obliznutím sa vec prilepí na váš jazyk a vy s ňou môžete aspoň čiastočne manipulovať. To znamená prenášať prekážky pred autá, či ťahať nevládnych ľudí k obetnému chrámu pre získanie diabolských možností.

A vtedy len začne tá pravá zábava! Všetky veci okolo ktorých prejdete sa začnú zlučovať do jednej veľkej gule, ktorá vás nakoniec pri obrovskej explózii vymrští napríklad až na obežnú dráhu. Môžete sa stať kráľom (či kráľovnou?) všetkých kôz, môžete zbúrať Stonehenge, či si privolať lietajúci tanier.

Hra je vlastne len jedno veľké ihrisko, na ktorom sa môžete hrať na tisíc rôznych spôsobov. Zdolanie všetkých výziev navyše nie je jednoduché a pri niektorých si človek ani nie je istý, či sú vôbec uskutočniteľné.

Doktorát z fyziky

Hra využíva pokročilú technológiu simulácie fyziky PhysX. Obvykle sa systém využíva na reálnu simuláciu prostredia, no Goat Simulator zachádza do krajností. Tam, kde by ste po výbuchu mali odletieť maximálne desať metrov, preletíte metrov sto.

No nie je to výčitka, keďže tento typ hry nemôže mať reálnu fyziku. Tá by zážitok kazila. Rovnako nám nevadili divne vykrútené krky a splývajúce objekty.

Grafika je dobrá. Koza vyzerá ako koza, autá pripomínajú autá a ľudí tiež spoznáte na prvý pohľad. Nároky na výkon nie sú vysoké, hru si teda zahráte aj na staršom počítači, ktorý navyše nemusí mať výkonnú grafickú kartu.

Jedno veľké ihrisko

Goat Simulator nie je prvoplánovou zábavou, ktorá by omrzela už po pár minútach. Základné veci možno objavíte behom prvej polhodiny, no sú tu ďalšie desiatky skrytých možností, ako sa zabaviť.

Okolo hry sa navyše rýchlo vytvorila veľká komunita hráčov, ktorí sa snažia nájsť všetky bonusy a skryté výzvy. Hra je otvorená novým nápadom a umožňuje hráčom vytvárať a zdieľať vlastné svety. Pozrite si jej vlastnú Wiki stránku, či skvelé tipy od hráčov na Steame.

Za cenu desiatich dolárov to nie je zlá kúpa, ale jedine ak máte zmysel pre divný druh humoru s bláznivou kozou v hlavnej úlohe. Zvyšok hráčov môže poslúchnuť vývojárov, ktorí odporúčajú počkať na výpredajovú zľavu.