Zmena klímy sa už zvrátiť nedá

Klimatológ: Musíme sa prispôsobiť

Štáty sa na opatreniach nedohodnú, musíme s oteplením žiť, tvrdí klimatológ JOZEF PECHO z Akadémie vied ČR.

Nová správa viac rieši to, ako sa otepľovaniu prispôsobiť. Je to pre IPCC a nové smerovanie?

Myslím, že nie ani tak nové ako skôr nevyhnutné. Keďže globálna dohoda o znižovaní emisií skleníkových plynov je nedohľadne, IPCC investuje viac úsilia do návrhov adaptačných stratégií a opatrení, ktoré by mohli dôsledky klimatickej zmeny aspoň trochu zmierniť. IPCC však na druhej strane zdôrazňuje aj to, že bez zásadnej redukcie emisií CO2 (mitigácia) môže byť akákoľvek adaptácia neúčinná. Obe stratégie, tak mitigácia ako aj adaptácia, sa preto musia vzájomne dopĺňať.

Čiže pripúšťame, že sa otepľovanie už zastaviť nevieme a hľadáme cestu ako s ním žiť?

Presne tak! Je to podobné ako s rýchlo rozbehnutým vlakom, ktorý už nedokážeme zastaviť, no môžeme ho aspoň spomaliť. Globálna klíma má svoju zotrvačnosť a nedokáže svoj dlhodobý vývoj zmeniť podľa toho, ako si želáme. Prejavuje sa to aj v tom, že momentálne zažívame dôsledky našich emisií, ktoré sme do atmosféry vypustili pred 40 či 50 rokmi. Pre nás to dnes znamená to, že aj keby sme teraz zastavili všetky emisie, otepľovať sa bude minimálne do konca storočia. Zastavenie antropogénnych emisií a vyriešenie našej závislosti od fosílnych palív je však v najbližších rokoch nereálne, preto je potrebné, aby sme v súčasnosti mali pripravené aspoň rámcové opatrenie, ako sa tejto rýchlej zmene prispôsobiť.

Správa začala používať vágnejší jazyk ako v minulosti. Prehrávajú vedci mediálny boj s ľuďmi, kto otepľovanie popierajú?

Nie, nemyslím si. Klimatické modely sú presnejšie ako kedykoľvek v minulosti, vieme teda otepľovanie predpovedať stále presnejšie pre konkrétne regióny. Okrem toho, naše predpoklady toho, aké dôsledky otepľovanie prinesie, nadobúdajú stále ostrejších kontúr. Zmenu jazyka vnímam ako snahu IPCC priblížiť správu ľuďom, ktorí budú rozhodovať o adaptačných mechanizmoch. Ide o to, aby posolstvo bolo jednoduché a použiteľné. IPCC hovorí, že oteplenie o dva stupne je viac-menej isté, no včasné opatrenia zo strany znižovania emisií CO2 by mohli zabrániť nárastu o štyri stupne do konca tohto storočia.

Aký by to bol praktický rozdiel?

Za posledné približne dve storočia pozorujeme desaťnásobne rýchlejšiu zmenu globálnej teploty, akú vieme zdokumentovať z geologických údajov z čias pred industriálnou dobou. Absolútny nárast nie je až taký podstatný, dôležitejšia je rýchlosť s akou sa zmena deje. Štyri stupne do konca storočia sú dnes veľmi reálny scenár, pokiaľ budeme využívať fosílne palivá tak ako doteraz. Pre porovnanie na konci poslednej doby ľadovej bola priemerná globálna teplota o päť stupňov nižšia ako je teraz. Bol by to teda obrovský a veľmi rýchly klimatický skok. Ak by sa nakoniec oteplilo o 4 stupne, klimaticky by sme sa vrátili do obdobia pred 15 až 20 mil. rokmi. Na Slovensku vtedy boli skôr suchšie savany alebo subtropické lesy, v ktorých rástla bujná vegetácia a žila exotická fauna. Veľkým problémom budú ďalej extrémne výkyvy počasia, ktoré takto rýchlu zmenu klímy budú sprevádzať. Tomu sa budeme musieť prispôsobiť, ak má naša civilizácia prežiť.

Ondrej Podstupka