Yahoo chystá konkurenciu pre YouTube. Bude mať lepší obsah

Nová videoslužba by mala ponúkať najmä prémiový obsah.

31. mar 2014 o 10:45 Milan Gigel

SUNNYVALE, BRATISLAVA. Ak sa povie YouTube, predstavíte si videoslužbu, ktorá nemá na webe reálnu konkurenciu. Žiadna z iných videoslužieb nenarástla do takých rozmerov, aby jej dokázala konkurovať. No zdá sa však, že Yahoo to chce teraz skúsiť.

Zákulisné zdroje hovoria o tom, že firma vyvíja nový projekt: po neúspešnom pokuse o odkúpenie služby DailyMotion sa začína špekulovať o Vimeu či dokonca spustení vlastnej platformy.

Yahoo chce pritiahnuť tvorcov prémiového obsahu, ktorí by mohli svojim obsahom zarobiť viac peňazí ako na YouTube. Dosiahnuť to plánuje vyššími odmenami i silnejšou propagáciou.

Otvorenie platformy pre každého s nahrávaním videoklipov z mobilov a počítačov sa počíta až do budúcnosti. Yahoo by nerado vyčerpalo všetky možnosti hneď pri spustení služby.

Firma sa teraz snaží obhájiť svoju klesajúcu pozíciu na internetovom trhu. Doterajšie upratovanie, renovácie a modernizácie neboli príliš úspešné.

Podobne by mohla dopadnúť aj táto videoslužba. Nezdá sa totiž, že by Google alebo ktokoľvek ďalší mobilizoval svoje sily.

Napísali v novinách Tech Times.