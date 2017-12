Alkohol škodí aj na začiatku tehotenstva

Aj malé množstvo alkoholu počas prvého trimestra môže zvýšiť riziko predčasného pôrodu.

30. mar 2014 o 17:19 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Pitie alkoholu počas prvých mesiacov tehotenstva môže byť škodlivé.

Tvrdí to štúdia publikovaná v časopise Journal of Epidemiology and Community Health, podľa ktorej aj malé množstvo alkoholu zvyšuje riziko predčasného pôrodu.

Kým ženám sa doteraz neodporúčalo piť viac ako pohár vína dvakrát za týždeň, lekári z britského mesta Leeds túto hranicu ešte posunuli.

Výskum totiž ukázal, že ženy, ktoré počas prvých týždňov tehotenstva pili dokonca ešte menej alkoholu, mohli mať vyššie riziko predčasného pôrodu a ich deti nižšiu hmotnosť v porovnaní so ženami, ktoré alkohol vôbec nepili.

Najcitlivejší plod

„Zistili sme, že prvý trimester je obdobie, počas ktorého je plod najviac citlivý na alkohol,“ uvádza sa v štúdii, ktorá skúmala takmer 1300 tehotných žien.

Lekári dali dobrovoľníčkam vyplniť dotazník o konzumácii alkoholu počas štyroch období – štyri týždne pred počatím a potom každý nasledujúci mesiac prvého trimestra tehotenstva.

Lekári zistili, že konzumácia alkoholu bola pred počatím a v prvom mesiaci tehotenstva výrazne vyššia ako v nasledujúcich dvoch mesiacoch. Zároveň zistili, že 53 percent žien uviedlo, že vypili viac, ako je odporúčaný príjem pitia alkoholu počas prvého trimestra.

Zo všetkých detí narodených týmto matkám malo 13 percent podváhu, 4,4 percenta detí bolo menších, ako predpokladali lekári, a 4,3 percentá detí sa narodilo predčasne.

Podľa lekárov tak ženy, ktoré pili viac ako odporúčané množstvo počas prvých dvoch týždňov tehotenstva, mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že porodia predčasne malé alebo nedonosené dieťa.

Nepiť alkohol

„Je to veľmi citlivá otázka, ale nechcem, aby ženy, ktoré sú tehotné, prepadali panike,“ povedala podľa BBC lekárka Camilla Nykjaerová z univerzity v Leeds.

„No nemali by piť alkohol a mali by ho prestať piť, ak ho už počas tehotenstva pili.“

Doi: 10.1136/jech-2013-202934