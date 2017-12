Microsoft útočí na Apple, Office bude konečne na iPadoch

Kancelársky balík od Microsoftu dostanú aj tablety od Apple. Cesta z iPhone na iPad mu trvala skoro rok.

27. mar 2014 o 18:00 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Je to už niekoľko mesiacov, čo môžete na svojom smartfóne od Apple používať kancelársky balík od Microsoftu. Microsoft sa s jeho uvedením neponáhľal a navyše, vtedy ho sprístupnil iba pre smartfóny.

No stagnujúci trh s klasickými počítačmi núti softvérového giganta k rozšíreniu aj na ďalšie platformy. Kancelársky balík Office je totiž obľúbeným produktom, ktorý by mohol firme priniesť zisk aj na zariadeniach s konkurenčným operačným systémom.

Vo štvrtok Microsoft oznámil, že Office dostanú aj tablety od konkurenčnej spoločnosti Apple.

Nebude zadarmo

Office pre iPhone je v App Store dostupný zadarmo v slovenskom jazyku, no pri prvom spustení vyžaduje prihlásenie sa do účtu Office 365.

Používať iPhone aplikáciu teda môžu len aktívni predplatitelia služby Office 365 Home Premium či študentskej verzie. A rovnako by mal fungovať aj Office pre iPad.

Microsoft zadarmo ponúka aplikáciu pre svoj firemný cloud OneDrive a poznámkový blok OneNote, ktorý zatiaľ nazbieral množstvo pozitívnych hodnotení.

Apple má pre iPad svoj kancelársky balík iWork, no v aktuálnej verzii si od používateľov vyslúžil množstvo kritiky. A to by mohlo pomôcť Microsoftu získať dobrý trhový podiel aj na tabletoch od Apple.

Všetky potrebné funkcie

S pomocou mobilného balíka si budete môcť prehliadať a upravovať textové dokumenty, tabuľky a prezentácie. Môžete vytvoriť aj nové textové dokumenty a tabuľky.

Microsoft pri mobilnej verzii Office zaručí zachovať formátovanie. Tak, ako dokument upravíte na smartfóne či tablete, bude zobrazený aj na počítači. Zachované zostanú fonty, farba písma i ďalšie úpravy.