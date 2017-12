Autizmus vzniká ešte pred narodením

Zmeny v mozgu vznikajú už počas tehotenstva. Výsledkom sú symptómy autizmu.

27. mar 2014 o 15:09 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ťažko komunikujú, majú problémy so správaním. Autizmus sa prejavuje rôznymi spôsobmi, nový výskum však ukazuje, že jeho vznik sa ukrýva pravdepodobne už v maternici.

Štrukturálne zmeny vo vyvíjajúcom sa mozgu, ktoré vedú k neskorším symptómom, vznikajú ešte predtým, ako sa dieťa narodí. Autizmus tak zrejme vzniká počas tehotenstva.

Vedci z Kalifornskej univerzity a Allenovho inštitútu vedy o mozgu porovnali mozgové tkanivá viac ako dvoch desiatok detí.

Posmrtne získané vzorky detí medzi dvomi až pätnástimi rokmi ukázali, že kým deväťdesiat percent autistov vykazovalo abnormálne znaky v mozgovej kôre, v prípade detí bez autizmu to bolo iba desať percent. Podľa štúdie v odbornom magazíne New England Journal of Medicine to odhalila analýza 25 génov.

„Vytváranie mozgu bábätka počas tehotenstva v sebe zahŕňa aj vytvorenie mozgovej kôry so šiestimi vrstvami," hovorí v tlačovom vyhlásení Kalifornskej univerzity v San Diegu spoluautor výskumu Eric Courchesne. „U väčšiny detí s autizmom sme objavili stopy narušeného vývoja týchto vrstiev."

Zistenie by vysvetľovalo, prečo - ak sa s terapiou začne naozaj skoro - sa môže stav niektorých autistických detí zlepšiť. Mladý mozog je totiž dostatočne plastický a čiastočne dokáže svoje problémy korigovať.

