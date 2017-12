Otestovali sme vynikajúci tablet za málo peňazí

Displej s jemným rozlíšením, výkonný hardvér a cena len mierne nad hranicou 200 eur. Aj LG vie vyrobiť dobrý tablet pri minimálnych nákladoch.

31. mar 2014 o 16:40 Matúš Paculík

LG G Pad 8.3 (V500) Páči sa nám: vynikajúci pomer ceny a výkonu, Full HD displej, kvalitné spracovanie Nepáči sa nám: priemerné reproduktory a fotoaparát Cena: 218 eur Hodnotenie: 8,1

Produkt na test zapožičala spoločnosť LG.

Chete si kúpiť nový tablet, no máte hlboko do vrecka? Pri hľadaní vhodného zariadenia nemusíte obchádzať známe značky. Po tom, ako svoje lacné alternatívy začal ponúkať Asus a Acer, prichádza LG s modelom G Pad 8.3.

Aktuálne stojí necelých 220 eur, pričom ponúka kvalitu a výkon porovnateľný s drahšími modelmi. Síce tu budete zbytočne hľadať slot na SIM kartu a očakávať kvalitné fotografie, no určite vás presvedčí skvelým Full HD displejom.

video //www.sme.sk/vp/29558/

Hliník a plast

Váži len 338 gramov, no aj napriek tomu je tablet pevný a vydrží aj menej šetrné zaobchádzanie. Kombinácia bieleho plastu a strieborného zadného krytu pôsobí pekne a pocitovo zvyšuje hodnotu zariadenia.

Tlačidiel tu veľa nehľadajte. Sú len tri a navyše ich plne nahradí samotný displej. Spodná strana obsahuje konektor pre komunikáciu s počítačom a nabíjanie, hore nájdete analógový zvukový výstup a zakrytý slot pre pamäťovú kartu typu microSD.

Využiteľné rozlíšenie displeja zmenšuje spodný pás so softvérovými tlačidlami, ktoré si môžete prispôsobiť podľa predstáv. Nie je to ale len poradie troch tlačidiel, pridať môžete aj štvrtú funkciu, ktorou bude napríklad rýchle písanie poznámok prstom.

Radosť naň pozrieť

Jemné rozlíšenie 1920x1200 bodov, IPS technológia a výborné pozorovacie uhly. To sú hlavné ingrediencie displeja s uhlopriečkou 8,3 palca.

Farby sú na náš vkus až príliš intenzívne a teplé. Zásadný problém to nie je, keďže pri bežnom používaní to môže prekážať len málokomu a teplé farby sú príjemnejšie pri večernom surfovaní na internete.

Displej nahrádza aj funkciu tlačidla blokovania. Stačí, keď naň dvakrát klepnete prstom a sám sa zapne, prípadne vypne. Táto funkcia ale nie je jedinečná a na trhu ju ponúka z konkurencie napríklad Nokia.

Otravovať vás nebude ani neustále vypínanie displeja počas rozčítaného textu. Tablet dokáže sledovať prítomnosť tváre a na základe toho oddiali automatické vypnutie obrazovky, prípade pozastaví prehrávanie filmu.

Nečakane dobrý hardvér

Parametre Čip Snapdragon 600, štvorjadrový

Pamäť 2 gigabajty

Grafický čip Adreno 320

Úložný priestor 16 gigabajtov

Displej 8,3”, IPS, 1920x1200

217x127x8,3 mm

Hmotnosť 338 gramov

Batéria 4600 mAh

Android 4.2.2

Pri lacných tabletoch a smartfónoch sme si už zvykli na čipy, ktoré zákazníka lákajú vysokým počtom jadier. Skutočnosť ale nebýva ružová a hrubý výkon týchto riešení býva nižší, ako pri poriadnom dvojjadrovom čipe.

LG G Pad 8.3 má čip Snapdragon 600 so štvorjadrovým procesorom a pracovnou frekvenciou 1,7 GHz. Výrobca k tomu pridal dostatočne výkonný grafický čip Adreno 320 a operačnú pamäť s nadpriemernou kapacitou 2 gigabajty.

K výkonu teda nemáme výhrady - na také lacné zariadenie podáva tablet skvelé výsledky v testoch a aj pri náročných hrách. A to musíme pripomenúť, že displej má jemné Full HD rozlíšenie, ktoré je výrazne náročnejšie v porovnaní s bežným HD.

Úložný priestor má kapacitu 16 gigabajtov, rozšíriť ho môžete s pomocou microSD karty. Z bezdrôtových technológií tu je Wi-Fi, Bluetooth a GPS.

SIM kartu do neho nevopcháte, no s pomocou špeciálnej aplikácie môžete tablet spárovať so smartfónom. Spojenie vám na displej tabletu prenesie informácie o prichádzajúcich hovoroch a SMS správach.

Výsledky testov

AnTuTu v4 Score 21884 RAM 1563 CPU FP 2421 3D Graphics 5025 3DMark Ice Storm Unlimited 7081 Ice Storm Extreme 5454

Zatiaľ len starší Android

LG svoj tablet predáva s Androidom verzie 4.2.2 a hoci bola aktualizácia na novšiu verziu prisľúbená už davnejšie, stále čakáme. No tabletu to nebráni spoľahlivo fungovať a ak nie ste pokročilý používateľ, zmeny by ste si pravdepodobne nevšimli.

Reakcie tabletu sú bleskové, na vaše požiadavky odpovedá okamžite a pohyb po obrazovkách a v nastaveniach je bez akéhokoľvek zaváhania. Systém Android tu nie je v čistej podobe, ale má niekoľko výrazných grafických úprav a systémových rozšírení.

To najlepšie vás čaká pri rozšírenej funkčnosti multitaskingu. Aplikácie totiž môžete “odložiť” mimo obrazovky a neskôr sa k nim pohodlne vrátiť v graficky prehľadnom výbere.

Počas pozerania filmu si môžete vybaviť e-maily či odpísať na správu z Facebooku. Film sa vám zmenší do okna, ktoré zostane plávať nad ostatnými aplikáciami.

Ak silou mocou potrebujete najnovší Android, tak nemusíte čakať na výrobcu. Okolo tabletu už stihla vzniknúť silná komunita, ktorá vytvorila množstvo neoficiálnych aktualizácií. Ich inštaláciu ale odporúčame len skúsenejším používateľom.

Určite kupujeme

Čo sa už dnes dá kúpiť za dve stovky, by dva roky dozadu znamenalo dlhé sporenie. Pritom je veľmi ťažké nájsť výrazne slabé miesto tohto tabletu. Jeho výkon je veľmi dobrý, má dva gigabajty operačnej pamäte, skvelý Full HD displej a nesklame vás ani jeho zhotovenie.

Na druhej strane však nečakajte dokonalé fotografie či úchvatný zvukový zážitok zo vstavaných reproduktorov. Počkať si budete musieť aj na aktualizáciu systému, no to je asi všetko, čo by vás na tomto zariadení mohlo hnevať.

