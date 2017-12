Neohrozený Linux alebo vírus Winux

Pôvodne som o víruse Winux chcel písať už minule, ale popri ostatných informáciách mi priestor akosi nevystačil. A tak sa vrátime v čase o mesiac späť, aby sme sa mu pozreli na zúbok.

25. jún 2001 o 10:55 Jozef Šebo

Napriek tomu, že sa nijako razantne nešíri, určite stojí za zmienku, pretože ide zrejme o prvý kúsok svojho druhu. Je to binárny infektor pôsobiaci nie pod jednou, ale pod dvoma platformami: Windows 9x/Me/NT/2000 a Linux. Vo Windows napáda súbory s príponou EXE, pod Linuxom si berie na paškál súbory ELF. Čo sa týka napádania súborov ELF, môže si podať ruku s ostatnými škodcami pre Linux, keďže rovnako ako oni, občas zlyháva (ale v hokeji sú dobrí, vagabundi :-). Každopádne však prináša do tvorby vírusov nové metódy, ktoré môžu v kombinácii s inými (už teraz známymi) prerásť do podstatne väčších hrozieb. Autorom je podľa všetkého 20-ročný mladík českého pôvodu, ktorý má rád internet, cyberspace, dobrú hudbu a vôbec sa netají svojimi sympatiami k narkotikám. Hovorí si Benny, je členom skupiny 29A a ako sám hovorí, neznáša amerických politikov, fašistov a "iných idiotských ľudí", najmä tých, čo ho posielajú k psychiatrovi kvôli jeho záľube v písaní vírusov.

Ako sa na svet vykľul Winux, približne v tom istom čase začali odborníci biť na poplach pred ďalšou hrozbou - červom Lion. Údajne ide o príbuzného dávnejšie známeho Ramena, ktorý našiel zaľúbenie v Linuxových BIND (DNS) serveroch. Vraj ich má natoľko rád, že ich po jeho návšteve môžu rovno preinštalovať a modliť sa, aby mali dobre zazálohované údaje.

Aby toho v čírych vodách Linuxu ešte nebolo dosť, uzrel svetlo sveta do tretice ešte ďalší kúsok, červ Adore. Ten sa pre zmenu pokúša z počítačov vytiahnuť určité bezpečnostné údaje a poslať ich na štyri emailové adresy v Číne a USA, kde by mali poslúžiť na hladký prístup hackerov do napadnutých systémov. Odborníci na Linux (nie slovenskí :-) tvrdia, že ide o jasný pokus o diskreditáciu bezpečnostného jadra tohoto v istých kruhoch obľúbeného operačného systému. Ak vás zaujala tá posledná sarkastická "zátvorková" poznámka, rád vysvetlím.

Pred nejakým časom (tuším sú to už dva-tri roky) sa jeden môj kolega spolu so svojim dobrým známym rozhodli zúčastniť sa "konferencie linuxákov", ak ma pamäť neklame, niekde v Banskej Bystrici. V nádeji, že sa zľahka ponoria do tajov mnohokrát ospevovaného systému a získajú nejaké cenné poznatky, nechali lomoziť svoje budíky skoro ráno, kedy slušný človek holdujúci výpočtovej technike ešte len vypína počítač a za pomalého doznievania miliónmi otáčok zdevastovaného ventilátora líha na lôžko - nešťastný to vynález, ktorý ho okráda o drahocenný čas. Ja som uprednostnil o čosi neskorší termín rannej traumy nasledovanej bežným pobytom v práci a zdá sa, že som sa rozhodol správne. Keď sa totiž moji dvaja priatelia vrátili, na tvárach sa im zračila zmes sklamania a úsmevu, za ktorý by sa určite nemusel hanbiť ani nositeľ nobelovej ceny za idiotizmus. Podľa ich slov to bola doslova fraška a viac "opiáš-akcia" formálnych fanúšikov ako seriózne stretnutie odborníkov. Zlatým klincom ich stretnutia bol moment, keď zúčastnení povyťahovali svoje notebooky, na ktorých k veľkému úžasu našich dvoch dobrodruhov ponaskakovali pracovné plochy Windows 95 a 98. Nechcem sa tým dotknúť skutočných odborníkov, ktorí nesporne existujú aj na Slovensku, len vás upozorniť, že ak vám niekto kvetnato opisuje Linux, často ide o samoľúbeho táraja s absolútnou absenciou akýchkoľvek vedomostí z danej oblasti. (Aby na mňa nepadol ani len tieň podozrenia, preventívne sa priznávam, že ani ja sa v tomto systéme zatiaľ veľmi nevyznám.)

Ako sami vidíte, duch tvorivosti bol v poslednom čase k Linuxu mimoriadne štedrý, ale nemyslite si, že inšpirujúci MS-Outlook pre Windows zostal nepovšimnutý. Popri nesporne nudnom a nič nové neprinášajúcom internetovom červovi BADTRANS sa čulej aktivity chopil takzvaný HOMEPAGE. Šíri sa klasicky ako príloha emailovej správy. Jej názov je tentoraz HOMEPAGE.HTML.VBS a sprievodný text vyzýva adresáta k návšteve "cool" internetového sajtu. O nezobrazovaní poslednej prípony sme si už viackrát hovorili, ale znova pripomínam, vypnite si v nastaveniach Windows ten nezmysel, prosím! Ak teda adresát neváha a kliká, spustí sa záškodný program, uhniezdi sa v systéme a potom, aby nevyvolal podozrenie, pokúsi sa v internetovom prehliadači otvoriť jednu zo štyroch pornografických stránok. Celý email potom pôsobí dojmom nevyžiadanej reklamy (spam) a červ má dostatok pohody pre ďalšie šírenie sa. HOMEPAGE bol vytvorený tým istým generátorom na amatérsku tvorbu červov ako Anna Kurnikovová. Z jeho tvorby sú podozriví traja holandskí školáci, ktorí si zrejme takto chceli privyrobiť. Zaregistrovali sa ako agenti na nadháňanie nových klientov na spomínané platené erotické stránky a podľa toho ich napokon aj vystopovali. Ak sa domnienky vyšetrovateľov potvrdia, ide o typickú ukážku vírusovej tvorby s cieľom obohatiť sa. Len jedno stále nechápem. Kde sa v tých ľuďoch, ktorí sa oficiálne niekde zaregistrujú, berie tá naivná viera, že ich neodhalia?