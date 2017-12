Shareware: Dr. Web 4.24; Xteq Systems X-Setup 6.0 a skryté nastavenia

25. jún 2001 o 18:48 PETER VALACH

Dr. Web 4.24

O nutnosti používať vo Windows nejaký antivírový program už dnes asi nikto nepochybuje - najmä keď si takmer každý deň v odbornej i neodbornej tlači možno prečítať o nejakej novej "epidémii". Dr. Web patrí medzi tie menej známe, čo však v žiadnom prípade neznižuje jeho kvalitu.

V oblasti antivírových programov už dnes ťažko vymyslieť niečo nové. Okrem samotnej funkcie preskenovania zadaného priečinku a pamäte má asi každý možnosť trvalého monitorovania všetkých otváraných súborov. Nesmie chýbať čo najdôkladnejšia štatistika prezretých súborov a nájdených vírusov. Väčšina ešte pridáva vlastný scheduler, čiže nástroj na spúšťanie nejakej akcie (programu) v nastavených časoch a časových intervaloch. Keďže jednou z najdôležitejších vecí pri používaní antivírového programu je aktuálnosť, štandardom sa stáva automatická aktualizácia z internetu. Všetko toto by malo byť samozrejme dobre konfigurovateľné. (Antivírové programy pre veľké firmy majú ešte prepracovaný systém distribúcie v lokálnej sieti; tieto už ale rozhodne nepatria do kategórie shareware :).

Dr. Web toto všetko poskytuje, pričom medzi jeho pozitíva patrí hlavne veľmi príjemné a jednoduché ovládanie. Nečakajú vás žiadne zbytočne "efektné" ovládacie prvky či funkcie, ale nechýba nič potrebné. Toto platí aj o scheduleri, ktorý sa konfiguruje veľmi jednoducho a prehľadne. K dispozícii je aj verzia programu pre príkazový riadok, vhodná najmä na automatické spúšťanie v pozadí. Nie úplne bežnou vlastnosťou v tejto oblasti je možnosť prepnutia ovládacích prvkov a hlásení programu do iných jazykov, medzi ktorými nechýba slovenčina.

V dnešnej dobe už existujú antivírové programy, ktoré sú pre osobné použitie zadarmo, napríklad Inoculate IT (www.antivirus.cai.com). Registračný poplatok za Dr. Web je ale veľmi nízky, takže môže byť veľmi dobrým riešením hlavne pre malé firmy či náročnejších domácich používateľov.

(shareware, www.drweb.sk)

Xteq Systems X-Setup 6.0

Už dávno nie je tajomstvom, že Windows obsahuje množstvo pred užívateľom skrytých nastavení. Programov, ktoré tieto nastavenia umožňujú meniť, existuje veľa, tak v kategórií freeware ako i shareware. Xteq X-Setup je pravdepodobne najrozsiahlejší a najprepracovanejší z nich.

Väčšina programov tohto typu je zameraná na jednu alebo iba niekoľko oblastí nastavenia, pričom pridávanie nových je výhradne v rukách ich autorov. X-Setup je naproti tomu iba ovládacím programom s jednoduchým programovacím jazykom. To umožňuje takmer komukoľvek doplniť vlastné nastavenia. Aj vďaka tomuto prístupu mu v súčasnej dobe nemôže v počte nastavení konkurovať žiaden iný program.

Program umožňuje dva základné spôsoby práce: štandardné užívateľské rozhranie (UI) a sprievodcov (wizards). Sprievodcovia by mali byť užívateľsky prívetivejší, ale nie každému musia vyhovovať. Obsahujú väčšinou to isté, čo štandardné rozhranie, ale zobrazuje sa to krok za krokom. Ak sa nezľaknete rozvetveného stromu položiek štandardného rozhrania, bude pre vás ešte pohodlnejšie ako sprievodcovia. Navyše obsahuje väčšie množstvo nastavení a prakticky každé z nich je dôkladne popísané. Potenciálne nebezpečné nastavenia sú aj tu dobre zvýraznené.

Podrobne konfigurovať možno aj samotný program. Okrem vizuálnych nastavení nechýba možnosť zapisovania všetkých akcií do súboru (log), zapnutie dodatočného potvrdzovania nebezpečných operácií, či pridanie vlastných programov do menu. Najmä pre administrátorov je príjemná možnosť nahratia viacerých operácií do jedného REG súboru, ktorý možno aplikovať na ľubovoľnom počítači aj bez inštalovania X-Setupu. Mimoriadne podozrievaví alebo zvedaví si môžu nastaviť aj potvrdzovanie každej jednej operácie (väčšinou sa jedná o zápis do registra).

Spolu s programom X-Setup sa nainštaluje aj archív mailinglistu Lockergnome Tips, kde nájdete množstvo zaujímavých tipov a trikov, definícií rôznych slov z počítačového žargónu a podobných informácií. Keďže sú vo formáte HTML Help, nie je problém v nich vyhľadávať.

Je pre vás počítač iba nástrojom, na ktorom chcete rýchlo urobiť svoju prácu a potom ho vypnúť? Používate iba niekoľko programov a ostatné nechcete ani len spustiť? Stále máte strach, že nesprávnym kliknutím môžete niečo pokaziť? Ak ste čo len na jednu z týchto otázok odpovedali kladne, programu X-Setup sa radšej vyhnite. Všetkým ostatným ho však možno iba odporučiť; pre tých, ktorí chcú z Windows vyťažiť maximum, je takmer nevyhnutnosťou.

(freeware pre nekomerčné použitie, http://www.xteq.com)

Ako možno meniť skryté nastavenia?

Väčšina skrytých (ale aj "normálnych") nastavení sa nachádza v súbore anglicky nazývanom "registry"; v slovenčine sa používa menej výstižný názov "register". Je to v podstate náhrada konfiguračných súborov používaných v DOSe a starých Windows (a ešte vždy používaných mnohými programami).

Na jednej strane to prináša vyššiu rýchlosť práce s týmito nastaveniami, na strane druhej je pre bežného užívateľa dosť nebezpečné tieto hodnoty priamo meniť - sú tam totiž spolu uložené tak úplne bezvýznamné ako aj pre systém kritické nastavenia. Preto sa priame editovanie registra rozhodne neodporúča, pokiaľ presne neviete, čo môžete danou zmenou spôsobiť.

Práve programy ako X-Setup umožňujú tieto nastavenia meniť s minimálnym rizikom a bez priameho editovania.

Čo také už len môže byť v skrytých nastaveniach?

Niekomu sa môžu zdať možnosti konfigurácie Windows cez Ovládacie Panely (Control Panel) natoľko rozsiahle, že si nevie predstaviť, čo také už len môžu tie programy typu X-Setup prinášať. Tu je veľmi stručný výber z tých vyše 1000 nastavení:

· Odstránenie vybraných štandardných položiek Štart menu · Zmena názvov štandardných ikon (Kôš, Môj počítač, ...) · Aktivovanie okna presunutím kurzora myši (na spôsob X Windows) · Vypnutie zobrazovania úvodnej obrazovky pri spúšťaní rôznych programov · Zmena údajov o vlastníkovi počítača i o počítači samotnom (tak sa vám na vašej 486 môže zobrazovať Pentium IV :) · Zobrazovanie položiek Ovládacieho Panelu, tlačiarní, či dokonca koša priamo v Štart menu · Nastavenie vlastných obrázkov namiesto loga Internet Explorera a vlastného textu do jeho lišty · Pridanie či odstránenie položiek pri vytváraní nového súboru (po kliknutí pravým tlačítkom a zvolením "Nový") · Pridanie nejakej operácie pre všetky súbory bez ohľadu na typ · Vypnutie zobrazovania malej šípky na ikonách zástupcov (shortcuts) · Nastavenie vlastných adries pre rôzne služby Internet Explorera (napríklad vyhľadávanie)

Väčšina uvedených nastavení patrí skôr medzi kozmetické úpravy, oveľa dôležitejšie sú rôzne systémové nastavenia, ktoré však pre väčšinu bežných užívateľov nebudú zaujímavé.

Ďalšie veľmi zaujímavé programy

