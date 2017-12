Facebook chce virtuálnu realitu, kúpil Oculus za dve miliardy dolárov

Facebook kúpil Oculus VR. Chce zachytiť trend virtuálnej reality.

26. mar 2014 o 9:05 Milan Gigel, Milan Gigel, tp

(Zdroj: SITA/AP/Jae C. Hong)

Pôvodný text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Nie je to nová myšlienka. Už roky sa rozpráva o špeciálnych okuliaroch i rukaviciach, ktoré by ľudí zobrali na výlet do sveta virtuálnej reality. Ale ešte nikdy nebola táto dávna predstava sveta vedeckej fantastiky tak blízko svojmu rozšíreniu, ako je teraz.

Kľúčom je totiž začínajúca firma Oculus VR. Vytvorila svoje zariadenie Oculus Rift, akési zvláštne okuliare určené najmä pre hráčov počítačových hier. A tento nástroj na priblíženie virtuálnej reality funguje.

Po mladej kalifornskej spoločnosti teraz siahla sociálna sieť Facebook. Zaplatí za ňu dve miliardy dolárov.

Desaťtisíce fanúšikov

Konečne funkčná virtuálna realita by mohla byť ďalšou z technologických revolúcií.

Že je pripravená pre širokú verejnosť, naznačila už v januári veľká výstava spotrebnej elektroniky v Las Vegas. Nielen začínajúce firmy, ale aj spoločnosti ako Sony hovoria o svojich pokusoch v tomto segmente.

Samotné okuliare od Oculus pritom ešte oficiálne nevyšli. Napriek tomu má spoločnosť zhruba 75-tisíc predobjednávok a získala peniaze od investičných firiem, ktoré vidia vo virtuálnej realite dobrú obchodnú príležitosť.

Do bitky o budúce trendy sa tak zapojil aj samotný Facebook, špekulovalo sa dokonca, že nad kúpou amerického startupu vraj premýšľal aj Microsoft.

„Telefóny sú platformou dneška, no chceme byť pripravení aj na platformu budúcnosti,“ komentoval podľa BBC svoj krok zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg.

Peniaze a akcie

Sociálna sieť prevezme celý vývojársky tím aj spolu s technologickým portfóliom. Za to Oculusu zaplatí štyristo miliónov dolárov, zvyšných 1,6 miliardy dostanú v akciách firmy. Ďalších tristo miliónov dostanú zamestnanci vtedy, ak splnia vytýčené ciele.

„Predstavte si, že sa ocitnete po boku študentov na prednáške profesorov z celého sveta alebo budete komunikovať s lekárom zoči­voči,“ dodáva aj pre Forbes Zuckerberg. „Len vďaka tomu, že si nasadíte okuliare virtuálnej reality.“

Spoločnosť Oculus založili vývojári, ktorí už predtým dodávali nástroje pre videoherný priemysel. Neskôr sa šéfom technológií firmy stal slávny vývojár John Carmack, tvorca herných klasík ako Wolfenstein, Doom či Quake.