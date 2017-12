Čo vidia Ficovi voliči, keď si otvoria Facebook?

Všetci žijeme v malých, uzavretých a virtuálnych ostrovčekoch.

25. mar 2014 o 19:37 Filip Struhárik

Keby výsledky prvého kola prezidentských volieb dopadli tak, ako ukazoval „môj“ Facebook, účasť by určite prekročila sedemdesiat percent. A možno by dosiahla aj osemdesiat, keby mnohí moji známi netrčali kdesi v zahraničí.

Tí, ktorí boli počas volebného dňa doma, informovali okolie, že svoj hlas už do urny hodili. Niektorí sa pri nej aj odfotili a ďalší pridali odporúčanie svojim známym, aby šli a využili svoje právo.

Keby výsledky volieb kopírovali názory mojich priateľov na Facebooku, poradie kandidátov by vyzeralo úplne inak. Ťažko povedať, kto by skončil prvý, ale viem, že premiér Fico by to určite nebol. Ten by sa totiž pohyboval niekde v pásme medzi Pavlom Hrušovským a Jánom Čarnogurským. Veru, takéto výsledky by mnohí moji známi lajkli.

Ostrov pozitívnej deviácie

To, čo si myslia a píšu vaši priatelia na Facebooku, nie je zrkadlom spoločnosti. V tom lepšom prípade ide len o malý ostrov pozitívnej deviácie.