Poľovníci nesmú používať pri love drony

Americké úrady zakážu poľovníkom pri sledovaní a love zvierat moderné technológie.

25. mar 2014 o 12:00 Milan Gigel

JUNEAU, BRATISLAVA. Na prvý pohľad to nie je úplne bežné spojenie, no drony sa stali populárne aj medzi americkými poľovníkmi. Pomáhajú im pri sledovaní a lovení zveri.

Teraz si nový spôsob pri lovení zvere všimli aj miestne úrady a postupne v jednotlivých štátoch prichádzajú s nariadeniami, ktoré zakazujú používanie takýchto technológií.

Argumentom je, že takéto technológie vyrušujú zver a dávajú poľovníkom pri love neprimeranú výhodu. Je to podobné, akoby ste sa na rybačke nahodili z mosta štyri udice so živou návnadou a ešte si to poistili dynamitom.

Zákaz dronov majú za sebou už Aljaška a Colorado, postupne ich budú nasledovať ďalšie americké štáty.

Napísali v magazíne The Verge.