Zistite, ktoré weby vás okrádajú o čas

Nový pohľad do histórie internetového prehliadača odhalí vaše návyky.

25. mar 2014 o 9:28 Milan Gigel

PITTSBURG, BRATISLAVA. Nedokážete na konci týždňa zhodnotiť, koľko času ste cez týždeň strávili na internete a ktoré weby vás najviac oberali o čas? Nie ste sami.

Odpoveď na neľahkú otázku sa pokúsil hľadať Shan Huang z univerzity Carnegie Mellon a ponúka odpoveď každému, kto používa internetový prehliadač Google Chrome. Stačí si nainštalovať doplnok Iconic History a viete na čom ste.

Jediné kliknutie odhalí históriu vášho surfovania v časovom slede, prostredníctvom známych ikoniek zo záhlavia stránky. Môžete si zvoliť aj časti dňa alebo služby, ktoré chcete zo zobrazenia odfiltrovať.

Podľa slov autora projektu to začalo inak: projekt mal byť knižnicu, kde by hrúbky kníh rástli podľa toho, koľko času ste ktorému webu venovali. Skončilo to však prehľadnou infografikou.

Píše sa na blogu projektu golancourses.net.