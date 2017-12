Kostra prepisuje zoznam praľudí

Fosília z Južnej Afriky má viac ako tri milióny rokov.

24. mar 2014 o 18:04 Michael Balter

Môžeme ju volať Little Foot, no pre evolúciu človeka predstavuje veľkú výhru: je to najkompletnejšia kostra raného člena ľudskej línie. Už keď objavili kostru v deväťdesiatych rokoch v juhoafrickej jaskyni a pomenovali ju po relatívne malých kostiach nôh, viedli vedci zapálené debaty o jej veku. Odhady sa začínali okolo dvoch miliónov rokov až po viac ako tri milióny.

Nový geologický výskum jaskyne zistil, že Little Foot má najmenej tri milióny rokov. Ak je to pravda, bola by dostatočne stará na to, aby mohlo ísť o priameho predka dnešných ľudí.

Kosti v jaskyni

Prvé stopy kostry objavil Ron Clarke, paleoantropológ johannesburskej univerzity Witwatersrand. Prehrabával sa boxmi s kosťami zvierat z jaskyne Sterkfontein, ktorá leží asi 40 kilometrov severovýchodne od Johannesburgu. V tých miestach našli niekoľko fosílií opíc, ktoré predchádzali australopitekom. Clarke narazil na malé kostičky nohy a vytvoril tím, aby odkryl celú kostru, ku ktorej patrili.

V roku 1997 ju našli. Hlboko v skale, ktorá sa zrejme vyformovala potom, ako jedinec Little Foot spadol dvadsať metrov cez dieru v podlahe do jaskyne. Zachovali sa prakticky všetky kosti a vedcom trvalo pätnásť rokov, kým krehké fosílie uvoľnili z kameňa.

Niekoľko tímov sa pomocou okolitých skál snažilo určiť vek kostry. Kosti sú totiž príliš staré na rádiouhlíkové datovanie, ktoré sa nemôže pozrieť hlbšie ako 45-tisíc rokov do minulosti.

Tri milióny

Clarkov tím pôvodne odhadoval vek fosílií na 3,3 miliónov rokov. No toto datovanie vyvolávalo kontroverzie, tri iné tímy totiž prišli s mladšími údajmi. Ak by kostra bola mladšia alebo rovnako stará ako prví členovia nášho rodu Homo, potom by Little Foot nemohol patriť medzi našich predkov.

Clarke sa preto teraz spojil s geomorfológom Laurentom Bruxellesom z francúzskej univerzity v Toulouse. Kombináciou mikroskopických a geochemických techník vedci naozaj zistili, že aj keď nedokážu určiť presný čas, jedinec Little Foot zomrel podľa štúdie pre Journal of Human Evolution pred viac ako tromi miliónmi rokov.

Text zo Science.