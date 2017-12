Otestovali sme počítač, ktorý vám vojde do dlane

V krabici menšej ako od mlieka môžete mať počítač s výkonom profesionála.

Gigabyte Brix Pro Páči sa nám: malé rozmery, nízka spotreba, výkon Nepáči sa nám: cena, hlučné chladenie Cena: od 590 eur Hodnotenie: 8,8

Produkt na test zapožičala spoločnosť Intel.

Predstavte si skutočne výkonný počítač, na ktorom sa zahráte hry a zároveň sa vám vojde do dlane. Nie, nemáme na mysli smartfón, ale plnohodnotné zariadenie s najnovším operačným systémom Windows.

Nová séria počítačov Gigabyte Brix je taká malá, že sa zmestí aj do vrecka bundy či malej kabelky. A aj keď sa bez monitora a periférií nezaobíde, je to netradičná alternatíva ku klasickým notebookom.

Pokusy už boli

Extrémne kompaktné počítače nie sú žiadnou novinkou a výrobcovia ich v obchodoch ponúkajú už nejaký ten rok. Až doteraz to vždy boli len výkonnostne slabšie modely, vhodné pre nenáročnú kancelársku prácu či domáce multimediálne využitie.

Dôvod bol jednoduchý - výkonnejšie čipy vyžadovali účinnejšie a najmä väčšie chladenie, než aké im mohli také malé zariadenia poskytnúť. Preto ste mali na výber z pomalého Atom procesora, výkonnejšieho APU od AMD a len výnimočne ste mohli naraziť na použiteľnejší procesor.

No nie že by to až tak prekážalo. Vzhľadom na smerovanie do kancelárií či na nenáročného domáceho používateľa bol výkon dostačujúci a v prípade verzie s výkonným grafickým čipom ste si mohli zahrať aj menej náročnú hru.

Koncept: dokonči si sám

Gigabyte celý koncept malých počítačov mierne upravil a predáva základ, ktorý si majiteľ musí rozšíriť o operačnú pamäť a úložný priestor. Skrinka, ktorú si donesie domov, teda obsahuje základnú dosku, procesor, chladenie, modul pre bezdrôtovú komunikáciu a napájací zdroj.

V tej najlacnejšej verzii vás bude stáť približne 170 eur, pričom vo vnútri nájdete moderný Celeron. Vhodnejšia je verzia vybavená dvojjadrovým procesorom Intel Core i3-3227U s integrovaným grafickým čipom HD Graphics 4000.

Nie je to výkonnostný rekordér, no s prehľadom si poradí s kancelárskou prácou, domácimi multimédiami a zvládne aj menej náročnú hru. Cena za túto verziu je prbližne 260 eur. My sme testovali jednu z najvýkonnejších verzií označenú ako Brix Pro, za ktorú si výrobca pýta skoro 600 eur.

Aj pre hráča

Brix Pro je jedinečný vďaka použitému procesoru Intel Core i7-4770R. Nie je to žiadna odľahčená verzia, ale plnohodnotný procesor so štyrmi jadrami, vyrobený modernou 22-nanometrovou architektúrou.

Integrovaný grafický čip Iris Pro HD 5200 je taký výkonný, že vám umožní zahrať si aj najnovšie herné tituly. Intel si tu šikovne pomohol malým trikom, keď na čip umiestnil 128 megabajtov zdieľanej rýchlej pamäte.

Na počítači sme preto skúsili niekoľko hier, pričom výsledok nás príjemne prekvapil. Graficky stredne náročné tituly sme si mohli pri plných detailoch vychutnať aj vo Full HD rozlíšení, niektoré dokonca aj so zapnutým vyhladzovaním hrán.

Graficky náročné hry typu Bioshock Infinite a Batman Arkham City už vyžadovali buď zníženie detailov, prípadne hranie v nižšom HD rozlíšení. Aj napriek tomu je výkon grafického čipu vynikajúci, hlavne keď ho porovnáme so súčasnou generáciou integrovaných riešení.

Výsledky testov

PCMark 8 Home 4419 Creative 4186 Work 4898 Cinebench R10 1CPU score 7469 xCPU score 28099 CrystalDiskMark 3.0 Rýchlosť čítania 457 MB/s Rýchlosť zápisu 301 MB/s Resident Evil 5 (max. detaily) 1366x768 68,7 1920x1080 48,2 Mafia II (max. detaily) 1366x768 58,6 1920x1080 34,8 Batman: Arkham Origins (max. detaily) 1366x768 45 1920x1080 25 Bioshock Infinite (max. detaily) 1366x768 18,4 1920x1080 10,2

Notebookové komponenty

Parametre Intel Core i7-4770R

Grafický čip Intel HD 5200

8 GB RAM

SSD disk 240 GB

Wi-Fi, BT 4.0

HDMI, MiniDP, LAN, 4x USB 3.0

114x111x62 mm

Pre rozmerovo malé zariadenie musíte dokúpiť aj adekvátnu operačnú pamäť a pevný disk. Čaká vás preto vyberanie z komponentov určených pre notebooky, ktorých je našťastie dostatok.

Operačnú pamäť môžete osadiť do dvoch slotov, pričom nami testovaná konfigurácia obsahovala dva štvorgigabajtové moduly. S ohľadom na budúce rozšírenie to nie je optimálne riešenie, no osem gigabajtov by hlavne v prípade systému Windows 8 malo vydržať dlho.

Pre úložný priestor sú k dispozícii dve možnosti osadenia. Buď si dokúpite klasický 2,5-palcový pevný disk (prípadne vhodnejšie SSD), alebo siahnete po mSata flash pamäti.

Optimálne môžete aj kombinovať rýchly flash disk pre systém a klasický 2,5 palcový pevný disk s veľkou kapacitou pre dáta.

Hlučné chladenie

Po zhliadnutí fotografií vám musí byť jasné, že malá skrinka s objemom len 0,8 litra neponúka dostatok priestoru na účinné chladenie. Pri bežnej práci v systéme to vôbec neprekáža, procesor je nenáročný na spotrebu energie a po väčšinu času vás chladič nebude rušiť.

No stačí spustiť aplikáciu náročnú na výkon či novšiu hru a chladič sa vám pripomenie hlukom, ktorý jednoducho nemôžete ignorovať. Počas dňa to nemusí byť až také nepríjemné, no ak by ste si chceli v noci vychutnať dobrú hru, budete si musieť nasadiť slúchadlá.

Hluku zodpovedá aj spotreba. Pri nenáročnej práci si počítač ukrojí 16 až 18 wattov, čo je hodnota porovnateľná s notebookom a zároveň výrazne nižšia ako pri klasickom počítači.

Plné vyťaženie procesora zvýši spotrebu na 76 wattov a hranie graficky náročnej hry až na 81 wattov.

Možno ste na to čakali

Má vreckový počítač v dobe ultrabookov vôbec význam? Ak váš deň pozostáva len z jednoduchej práce v kancelárskom balíku, z občasnej úpravy fotografií a zabíjania času na Facebooku, tak nie ste tá správna cieľová skupina.

No skúste pracovať s náročnou aplikáciou. Procesor tu nie je limitovaný, ako v prípade tenkých notebookov a namiesto 15 wattov ich má k dispozícii až 65. Navyše, je to prvé zariadenie, pri ktorom hráč nepotrebuje samostatnú grafickú kartu.

A teraz si predstavte, že taký výkonný počítač vám na stole nezaberie ani toľko miesta, čo krabica od mlieka. Môžete si ho so sebou zobrať napríklad aj na dovolenku a v prípade potreby ho zapojiť na hotelový televízor. Veľké počítačové skrine sa stali minulosťou.