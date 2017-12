Microsoft nazeral do poštovej schránky blogera

Firemní vyšetrovatelia čítali poštu v priečinkoch na serveri, aby vypátrali, kadiaľ unikli firemné materiály.

21. mar 2014 o 13:45 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Nestalo sa nič, čo by bolo v rozpore s prevádzkovaním poštovej služby Hotmail. Detaily, ktoré sa dostali na verejnosť pri súdnom spore so zamestnancom, ktorý vyniesol z firmy Windows 8 pred jeho oficiálnym vydaním, však rozpútali diskusie o súkromí.

Firma pri internom vyšetrovaní chcela označiť zamestnanca, ktorý je zodpovedný za únik dát. Aby potvrdila jeho identitu, nazrela do e-mailovej schránky blogera služby Hotmail, ktorý by mohol objasniť detaily. Bez jeho vedomia, priamym prehliadaním obsahu jeho správ.

Je to podobný zásah do súkromia, ako keď niekomu otvoríte zásuvku písacieho stolíka, aby ste si zalistovali v jeho korešpondencii. Hoci šlo o zásah v súlade s pravidlami prevádzkovania služby, s ktorými sa musí stotožniť pri registrácii každý, vyvolalo to diskusie v etickej rovine.

Obzvlášť preto, že Microsoft dlhodobo obviňuje Google z toho, že príliš intenzívne nazerá do súkromia používateľov. Ako častý príklad uvádza analýzu kľúčových slov obsiahnutých v e-mailoch, aby na základe ich početnosti určil inzerciu, ktorá sa zobrazí v okne internetového prehliadača.

Microsoft označuje svoje kroky ako mimoriadne a kľúčové pri vyšetrovaní. Všetko sa odohralo za hranicami USA. Podozrivým bol bývalý pracovník ruskej národnosti pracujúci v libanonskej pobočke.

Napísala britská BBC.