Na Saturnovom mesiaci Titan objavili vlny

Namiesto vody na mesiaci tečú uhľovodíky. Vytvárajú moria a padajú ako dážď.

20. mar 2014 o 18:33 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi letela ponad tú oblasť vesmírna sonda Cassini. Pod sebou na severe Saturnovho mesiaca Titan si všimla zvláštny odraz na jednej z miestnej obdoby morí.

Keď vedci dáta vložili do matematického modelu, zistili, že údaje súhlasia s predpokladom, že na Titane sú vlny. Aj keď by mali iba dva centimetre, Titan by bol po našej vlastnej planéte jediným kozmickým telesom, na ktorom vlny poznáme.

„Myslíme si, že sme našli prvé vlny mimo Zeme,“ povedal na každoročnej texaskej konferencii o lunárnej a planetárnej vede Jason Barnes. „Videli sme čosi, čo je konzistentné s vlnami na niektorých miestach.“

Zásadným rozdielom je, že na Titane dosahuje teplota až mínus 180 stupňov Celzia. A namiesto vody sú jeho moria plné metánu a etánu. Vieme však, že mesiac má hustú atmosféru a ročné obdobia.

V súčasnosti sa blíži jeho letné obdobie a vedci predpokladajú, že začne pršať. To však v prípade Titanu znamená, že z oblohy budú na jeho zľadovatený povrch padať uhľovodíky.