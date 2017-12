Postavte si z PC hernú konzolu. Ukážeme vám, ako

Postavte si doma počítač určený výhradne pre hry tak, ako si ho predstavuje spoločnosť Valve.

20. mar 2014 o 11:30 Matúš Paculík

Steam OS je operačný systém, ktorý vznikol za účelom hrania hier na špecializovaných počítačoch, nazývaných Steam Machines. Vytvorila ho spoločnosť Valve, ktorá prevádzkuje najväčšiu digitálnu distribučnú službu pre predaj hier - Steam.

Steam Machines budú dostupné v rôznych konfiguráciách, veľkostiach a s rôznymi cenovkami. Nemusíte ale čakať na začiatok predaja, rovnaký počítač si poskladáte aj doma, navyše si pri tom môžete vybrať vlastné súčiastky a ušetriť nemalé peniaze.

Aj na starší počítač

Kvôli inštalácii Steam OS si nemusíte hneď kupovať nový hardvér. Minimálne požiadavky nie sú prehnané a možno si vystačíte aj so svojim starším počítačom, na ktorý vám v kúte padá prach.

Potrebný je akýkoľvek 64-bitový Intel alebo AMD procesor, štyri gigabajty operačnej pamäte, 500 gigabajtový pevný disk, grafická karta od Nvidie a základná doska s podporou technológie UEFI.

Systém je zatiaľ stále v skúšobnej verzii a preto si nemusí poradiť s grafickými čipmi od AMD a Intelu. Kombinácia AMD procesoru a grafickej karty Nvidia ale nie je žiadny problém.

Inštalácia je jednoduchá

Vo Valve pripravili extrémne jednoduchú inštaláciu, ktorú zvládne skutočne každý používateľ s aspoň základnou znalosťou počítačov. Dovolíme si tvrdiť, že inštalácia je ešte jednoduchšia ako v prípade operačného systému Windows 8.

Najzložitejšou časťou je vytvorenie inštalačného média, ktorým je v tomto prípade USB kľúč. Ten musí mať kapacitu minimálne štyri gigabajty, formát FAT32 a označenie SYSRESTORE. Inštalačný archív si jednoducho stiahnete z internetu na tomto odkaze, rozbalíte ho a súbory z neho skopírujete na USB kľúč.

Následne stačí zapnúť počítač a spustiť bootovanie z USB kľúča. Inštalácia prebehne plne automaticky, bez potreby akéhokoľvek nastavovania. Otázkam ohľadom krajiny, aktuálneho času a informácie k vášmu Steam účtu sa nevyhnete, ale to bude pre začiatok všetko.

V našom prípade sme nemali žiadny problém s ovládačmi hardvéru, systém správne rozpoznal a ovládol aj bezdrôtový adaptér, s pomocou ktorého sme sa hneď pripojili na internet.

Zasuniete USB kľúč do počítača a už len pozeráte, ako sa Steam OS automaticky inštaluje.

Veľké a prehľadné

Také je grafické rozhranie Steam OS. Nehľadajte tu ale žiadne rozšírené funkcie, či bežné aplikácie, aké poznáte z počítačov. Jediná vec, ktorá vás na chvíľu odtrhne od hier, je internetový prehliadač.

Ten funguje spoľahlivo, aj keď nie úplne najrýchlejšie. Najviac času ale strávite prezeraním dostupných hier, videí a obrázkov k nim. Posun medzi jednotlivými položakmi je rýchly a intuitívny.

Nastavení je minimum, väčšina súvisí len so samotnou službou. Z tých hardvérových je to len nastavenie zvukového výstupu, či výber pripojenia k bezdrôtovej sieti. Chýbalo nám ale sledovanie teplôt a parametrov hardvéru - konfiguráciu síce vidíte, no aktuálny stav bude pre vás záhadou.

video //www.sme.sk/vp/29495/

Problémom sú stále hry

Steam OS má len jedno slabé miesto, ktorým je ponuka hier. Množstvo dostupných titulov neustále narastá, no ak si Steam OS nainštalujete dnes, budete mať v tom lepšom prípade dostupnú približne štvrtinu zo svojho archívu. Operačný systém Valve je postavený na systéme linux a väčšina hier je vyvíjaná pre Windows. Čoraz viac vývojárov ponúka aj linuxovú verziu dostupnú na Steam OS, no podpora systému nie je (a v blízkej budúcnosti ani nebude) pravidlom.

Márne tu budete hľadať graficky dokonalé hry. Je ich veľmi málo a napríklad náš redakčný účet s 340 hrami sa tu scvrkol na 56 titulov, pričom medzi tými graficky náročnými bol len Serious Sam 3 a Metro Last Light.

Na svoje si prídu hlavne zástancovia nezávislých hier, ktorých tu je dostatok. K nim navyše nebudete potrebovať tak výkonný hardvér, takže ušetríte nielen pri kúpe, ale aj neskôr pri platení účtov za elektriku.

Z nášho zoznamu 324 hier sme mali na Steam OS dostupných len niečo cez päťdesiat.

Aký hardvér pre Steam Machine?

Ak ste sa pevne rozhodli investovať do obývačkového Steam počítača, pripravte si aspoň 500 eur. To je zhruba cena za nový Xbox, prípadne len o stovku viac, ako by ste dali za PlayStation 4. S cenou môžete ísť samozrejme ešte nižšie, no potom pred vami bude stáť niekoľko kompromisov.

Výber komponentov závisí od toho, či je vašou prioritou vzhľad, alebo samotný hardvér. Ak totiž chcete mať vedľa televízora malú peknú skrinku, musíte jej prispôsobiť aj hardvér a vlastne celý výkon počítača. No ak je pre vás najdôležitejší výkon, tak sa do malej skrinky zmestíte len pri detailnom plánovaní a prezretí desiatok rôznych komponentov.

Najväčším nepriateľom malého priestoru je generované teplo, ktoré vám môže narobiť problémy hlavne pri niekoľkohodinovom hraní graficky náročných hier. Navyše určite nechcete aby bol váš Steam Machine hlučný, takže sa budete snažiť držať otáčky všetkých ventilátorov na uzde.

Čo sme si vybrali Našim cieľom bolo poskladať energeticky nenáročný herný počítač, ktorý sa cenou zmestí pod hranicu 600 eur. Keďže by mal byť umiestnený v obývacej izbe, jeho dizajn by mal byť čistý, bez zbytočných svetielok, či iných rušivých prvkov. Veľkosťou by mal pripomínať maximálne subwoofer od domáceho kina. Spotreba nami vybranej zostavy sa pohybovala mierne nad hranicou 60 wattov počas pohybu v systéme a pri sťahovaní nových titulov (pre porovnanie, s Windows mala zostava spotrebu len 39 wattov). Hranie spotrebu zvyšuje v závislosti od konkrétnej hry - Serious Sam 3 vyťažil celý systém na 112 wattov, graficky najnáročnejšie Metro požadovalo až 148 wattov. Tieto hodnoty sú veľmi podobné s hernou konzolou PlayStation 4. Skrinka Volá sa Bitfenix Phenom MiniITX a použili ju aj niektorí oficiálni výrobcovia Steam Machines. Z ceny zostavy si ukradla 70 eur, čo za veľmi peknú skrinku nie je veľa. Nebude vás rušiť zbytočnými dizajnérskymi prvkami, či svetielkami a tlačidlami. Všetko potrebné je umiestnené na pravej strane, pričom dvojicu modrých diód si samozrejme nemusíte zapojiť. Vnútri má dvojicu tichých ventilátorov pre dobrý prietok vzduchu, dostatok miesta pre viacero pevných diskov, či jednu veľkú grafickú kartu. Základná doska sa umiestňuje naležato a použiť môžete aj väčší chladič, či vodné chladenie systému všetko v jednom. Základná doska a procesor Malý formát MiniITX bol jedinou použiteľnou voľbou. Doska Gigabyte F2A85XN WiFi nie je drahá, má množstvo konektorov vrátane USB 3.0 a integrovaný Bluetooth a Wi-Fi adaptér. Na cenovo lákavé dvojjadrové procesory zabudnite, tu by ste šetrili na nesprávnom mieste. Najlacnejšie štvorjadro je od AMD a zaplatíte zaň necelých 63 eur. My sme vybrali model AMD A8-6500 s maximálnou pracovnou frekvenciou 4,1 GHz. Chladič Ak ste sa rozhodli pre malú skrinku, čakajú vás hodiny hľadania toho správneho chladiča. Problémom môže byť nielen výška skrinky, ale aj blízkosť slotov operačnej pamäti a grafická karta. Problémy môže vyriešiť vodné chladenie, no to zároveň zvýši cenu celej zostavy. A keďže sme si vybrali energeticky len stredne náročný procesor a zároveň nemáme malú skrinku, vystačíme si s chladičom Raijintek Themis za 24 eur. Oproti základnému je efektívnejší a hlavne výrazne tichší. Grafická karta Finálna verzia Steam OS si vystačí aj s integrovanými grafickými čipmi, no tá skúšobná potrebuje grafickú kartu s čipom Nvidia. Najlepším modelom s vynikajúcim pomerom výkonu a spotrebovanej energie je Nvidia GeForce GTX 750 Ti - zahráte sa s ňou väčšinu nových hier vo Full HD rozlíšení, nepotrebuje výkonné chladenie a ani dodatočné napájanie. Karty sú navyše krátke, takže ich vtesnáte aj do menších skriniek. Zvyšný hardvér Operačná pamäť by mala mať kapacitu osem gigabajtov. Pri menšej kapacite výrazne neušetríte, no môžete si zbytočne narobiť problémy pri náročnejších hrách. Väčšia kapacita je zatiaľ zbytočná, keďže ju nevyužije prakticky žiadna hra dostupná na Steam OS. Pevný disk si kupujte podľa objemu knižnice hier, no pri kapacite menšej ako jeden terabajt vás čaká trochu zložitejšia inštalácia. Pri výbere zdroja si nevšímajte len jeho výkon, ktorý musí samozrejme reflektovať energetickú náročnosť všetkých komponentov. Dôležitá je jeho účinnosť a pre menšie skrinky aj modulárny systém káblov (zapojíte len tie, ktoré skutočne potrebujete). Kompletná konfigurácia Procesor AMD A8-6500 89 eur Základná doska Gigabyte F2A85XN WiFi 83 eur RAM 8 GB 70 eur Disk WD 1 TB 54 eur Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 131 eur Skrinka Bitfenix Phenom MiniITX 70 eur Chladič Raijintek Themis 24 eur Zdroj Corsair CX430M 44 eur Cena Spolu 565 eur

Skladáme Steam Machine Skladanie počítača nie je žiadna veda, no aj tak to odporúčame len čitateľom, ktorí majú aspoň základné znalosti hardvéru a jeho fungovania. Nesprávnym použitím môžete komponenty nenávratne poškodiť a nemusí vám byť uznaná ani následná reklamácia. Pamäte zasuňte do slotu ešte pred nasadením samotného chladiča. Pri rozmernejších chladičoch je prístup k pamäťovým slotom veľmi zlý. Upevnenie chladiča má svoj vlastný systém, pričom ten pôvodný musíte odmontovať. Dodávané množstvo pasty je približne o tretinu väčšie, ako na procesor od AMD aj reálne potrebujete. Takže ak sa vám pasta došla, použili ste jej príliš veľa. Montáž pevného disku zvládnete aj bez skrutkovača. Plastový rámček nasadíte na disk behom pár sekúnd a následne ho len vsuniete do pripravenej šachty. Napájací zdroj môžete pokojne vložiť až ku koncu inštalácie. Skrinka má dostatok miesta na upratanie zbytočných káblov, no samotný zdroj nesmie byť dlhší ako 16 centimetrov. Zostalo veľa volného miesta? Neskôr si zostavu môžete rozšíriť o high-end grafickú kartu, ďalšie disky, či kompletný systém vodného chladenia.

Za zapožičanie komponentov ďakujeme spoločnostiam Caseking, Gigabyte a Nvidia.