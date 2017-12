PlayStation 4 dostane virtuálnu realitu

Sony chystá pre herných fanúšikov vlastnú verziu virtuálnej reality.

19. mar 2014 o 11:05 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Je to, akoby ste vnikli do digitálneho sveta. Nech otočíte hlavu ktorýmkoľvek smerom, máte pocit, že sa obzeráte v skutočnom živote. Obraz pred vašimi očami však vykreslí herná konzola PlayStation 4 od Sony.

Po troch rokoch vývoja sa do rúk programátorov hier dostane prototypová séria zobrazovacieho zariadenia pre virtuálnu realitu. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako videookuliare v sebe skrýva skupinu senzorov, ktoré monitorujú pohyb hlavou. Nech sa obzriete kdekoľvek, herná konzola vám naservíruje nový pohľad. Bez toho, aby ste museli stláčať gombíky na hernom ovládači.

Sada pre virtuálnu realitu s pracovným označením Morpheus má rozlíšenie 1080p a poskytuje hráčom 90-stupňový zorný uhol. S takouto výzvou sa budú musieť vysporiadať vývojári, aby pre hráčov pripravili scény, ktoré budú v priestore vyzerať rovnako dobre ako na televíznej obrazovke.

Práve vo virtuálnej realite vidí budúcnosť tím, ktorý stojí za vývojom hernej konzoly. Je to cesta k prehĺbeniu zážitkov, ktorá môže preniesť hry do úplne nových dimenzií. Hráči budú síce ešte stále sedieť na stoličke a ovládať hru prstami svojich rúk, pohľad do herného priestoru však bude omnoho prirodzenejší.

Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mohla táto výbava dostať do rúk hráčov v domácnostiach, ani koľko za ňu budú musieť zaplatiť.

Napísala britská BBC.