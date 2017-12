Star Trek: Starfleet Command III - stratégia pre trekkies

31. okt 2002 o 14:26 Stano Bandzi

Vývojový tím Taldren pracuje v poradí už na treťom pokračovaní kvalitného taktického simulátoru z prostredia Star Treku – Starfleet Command III. Najzásadnejšou zmenou oproti dvom predošlým dielom je presun hry do atraktívnejšieho prostredia Star Trek: The Next Generation.

Hra obsahuje separátnu kampaň za tri rôzne rasy - Klingonov, Romulánov a Ľudí, teda Federáciu. Začínate ako kapitán malej lode s obmedzenými možnosťami. Po splnení každej misie získavate prestíž, slúžiacu ako platidlo. Za ňu si potom nakúpite nové lode, prípadne si vylepšíte tú starú. Upgradovanie lodí je oproti prvým dielom značne rozšírené. Môžete si vyberať jednotlivé zbrane, či motory. Počas hry získate prístup k stále lepšiemu vybaveniu.

Lákadlom pre fanúšikov Star Treku je možnosť ovládania viac ako 25 legendárnych typov lodí zo ST: TNG, ako napríklad Souvereign class, Warbird, ba dokonca aj Borgskú kocku. Na ovládanie lodi nám poslúži inovovaný interface, schopný do určitej miery odstrániť nepotrebný "micromanagement" lodi. Tak sa hráč môže viac sústrediť na samotný boj.

Ďalšou prevratnou novinkou je implementácia istých RPG prvkov do hry. Počas bitiek dôstojníci získavajú skúsenosti, ktoré sa prejavia na efektivite činnosti vašej lode, či na lepších možnostiach pri boji (špeciálne manévre, útoky). Okrem toho si vaša posádka dá aj vymeniť za skúsenejších dôstojníkov.

Hra bude obsahovať aj multiplayer. Konkrétne to je mód podobný deathmatchu, alebo tímová hra. Zahráte si ho za tri spomínané rasy, ako aj za Borgov. Okrem toho je tu aj zaujímavá možnosť rozšírenej on-line hry. Budete cestovať po galaxii spoločne s ďalšími hráčmi a bojovať proti flotilám iných hráčov.

Túto zaujímavú hru vydáva Activison. Dátum vydania je stanovený na 5. november 2002.