Etikety budú starnúť, odhalia zlé potraviny

Jediný pohľad na obal potravín vám prezradí, čo všetko majú za sebou. Etiketa upozorní napríklad na nedostatočné chladenie.

18. mar 2014 o 8:48 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Dátum spotreby by sa na potravinách mohol stať minulosťou. Vedcom sa podarilo vyvinúť technológiu, ktorá sleduje potraviny od momentu ich výroby až po skladovanie vo vašej chladničke. Namiesto počítania dní simuluje množenie baktérií - kým červená farba značí čerstvosť, svietivá zelená upozorňuje na koniec životnosti.

Na začiatku je gél, namiešaný pre konkrétnu kategóriu výrobkov. Obsahuje vitamín C, čiastočky zlata, striebra a niekoľko chemických prísad, ktoré z neho robia stroj času. Etiketovací automat z neho ukrojí drobné čiastky v cene nižšej ako 1 cent a upevní ich na obaly výrobkov.

Nevyhodiť dobré jedlo

Kým plynie čas a okolité teploty sa menia, gél svojou aktivitou kopíruje krivku množenia škodlivých baktérií. V priebehu skladovania mení svoju farbu z červenej na zelenú, bez ohľadu na to, čo vraví dátum na výrobku.

Ak sa preruší chladiaci cyklus, výrobok starne omnoho rýchlejšie, ako pri odporúčaných teplotách. Ak sa v skladoch teplota zníži, starnutie prebieha pomalšie.

To isté sa deje aj vo vnútri obalu so samotným výrobkom. Mikrosvet baktérií sa v ňom rozvíja takým tempom, ktoré zodpovedá okolitým podmienkam. A práve v tom vidia odborníci výhodu tohto prístupu - mohol by zabrániť vyhadzovaniu dobrých potravín iba preto, že ich odpísal dátum spotreby.

Lacný pomocník

Chao Zhang z Pekingskej univerzity pracuje na vývoji už dlhší čas a je presvedčený, že systém, ktorý vyvinul je dokonalý. Pomerom jednotlivých súčastí ho možno upraviť tak, aby kopíroval životný cyklus rôznych druhov potravín a liečiv bez toho, aby jeho starnutie mohol človek oddeliť od starnutia obsahu obalu.

Zavedenie technológie do praxe by nemuselo ovplyvniť cenu obalových materiálov a spotrebitelia by vďaka nej mohli získať dokonalejší prehľad o tom, čo kupujú.

Málokto má pri hádzaní tovarov do košíka v supermarkete náladu na čítanie zle viditeľných dátumoviek, ktoré niektorí predajcovia i tak upravujú, aby sa vyhli stratám.

Napísali v novinách Daily Mail.