Google mal výpadok, nešiel mu chat

Cez chat v Gmaili ste nemohli v pondelok podvečer posielať priateľom rýchlu správu, výpadok mala aj služba Hangouts, ktorá ponúka napríklad videohovory.

Google totiž od 17:22 do 20:28 postihol celosvetový výpadok služieb Google Talk a Google+ Hangouts, internetová spoločnosť zatiaľ problém neodstránila.

„Pracujeme na vyriešení problému, aktuálnu situáciu si môžete pozrieť tu,“ napísal Google na Twitter.

Messaging is having a case of the Mondays. We're working on resolving the issue—see Apps Status Dashboard for updates http://t.co/B5Z6rxPvHb