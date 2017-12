Údajný tvorca bitcoinu najal právnikov, chce očistiť meno

Satoši Nakamoto vraj s bitcoinom nič nemá. Bude sa brániť na súde.

17. mar 2014 o 16:07 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Mal to byť človek, ktorý vytvoril v súčasnosti najznámejšiu kryptomenu bit?coin. Tvorca, ktorý napriek všeobecnému presvedčeniu nikdy nepoužíval pseudonym.

Aspoň tak hovoril magazín Newsweek o Dorianovi Satoši Nakamotovi, ktorému reportérka časopisu prisúdila autorstvo celého systému. Ten tvrdil, že s bitcoinom nemá nič spoločné, teraz dokonca siahol po právnikoch, ktorí by mali očistiť jeho meno.

„Nevytvoril som ho, nevynašiel ani inak som nepracoval na bitcoine,“ tvrdí Nakamoto podľa BBC. „Až po kontaktovaní reportérkou mi zavolal môj syn a použil to slovo, ktoré som predtým nikdy nepočul.“

Nápad na menu bitcoin sa objavil v roku 2009. Odborný text vtedy navrhoval vytvoriť menu, ktorú by kryla iba dôvera jej používateľov a nebola by pod kontrolou žiadnej centrálnej banky či finančnej inštitúcie. To je zároveň dôvod, prečo sa tak výrazne mení jej kurz.

V pondelok sa hodnota jedného bitcoinu pohybovala okolo 450 eur za bitcoin.