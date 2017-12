Orange už prevádzkuje viac ako 1000 základňových staníc

Orange sprevádzkoval v uplynulých dňoch už svoju tisícu základňovú stanicu (BTS). BTS predstavuje zariadenie, ktoré zabezpečuje signál pre mobilné spojenie užívateľa v sieti. Práve od počtu a rozmiestnenia týchto zariadení závisí kvalita pokrytia signálom

25. okt 2002 o 15:00

GSM.

Pozitívne výsledky pokrytia dosiahla spoločnosť aj napriek náročnému a členitému terénu Slovenska a svojím signálom dnes pokrýva 97,2 % obyvateľstva a 84 % územia.

Na dokonalé fungovanie siete dohliada tím špecialistov Dohľadového centra v Banskej Bystrici 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

V súčasnosti má Orange Slovensko takmer všetky svoje základňové stanice zálohované záložnými zdrojmi elektrickej energie, čím je zabezpečená maximálna bezpečnosť a spoľahlivosť siete a ochrana proti výpadkom elektrického prúdu.

Mobilná sieť spoločnosti Orange Slovensko sa podľa výsledkov nezávislých meraní vyznačuje tiež vysokou úrovňou kvality prenášaného hlasu a potlačením tzv. echa. Orange Slovensko implementoval v tomto roku do svojej siete zariadenie, ktoré odstraňuje nežiadúce echo a hluk pozadia (napríklad zvuk motora). Ocenia to napríklad vodiči telefonujúci počas jazdy, keď volaný zákazník prakticky nepočuje šum pozadia a dostáva kvalitný zvuk. Technológia, ktorú používa Orange Slovensko tiež zabezpečuje automatické riadenie úrovne hlasu.

Od roku 1996 preinvestoval Orange Slovensko celkovo takmer 20 miliárd korún. V roku 2003 plánuje do siete investovať minimálne ďalšie 2 mld. Sk.