Pozrite si, ako sa bozkáva úplne neznámy človek. Naj na internete #74

Reklama alebo socio-antropologický projekt? Fantastické fotografie aj šperky. Pravidelný výber toho naj na internete.

15. mar 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Kyle

Poďte sa s nami pozrieť do ríše fantázie fotografa Kylea Thompsona z Chicaga.

Bozk s neznámym

Toto video za noc zvládlo obehnúť azda celú planétu. Samozrejme, deň nato sa objavili prvé články, že ide o hoax. Hoax v tom zmysle, že je to len reklama, žiaden zaujímavý projekt. No a? Ak to aj reklama je, nám to úprimne neprekáža, pretože je to jednoducho krásne. Pozrite si s nami famózne video, kde si neznámi ľudia dajú prvý krát pusu. Mimochodom, pobozkali by ste takto cudzieho človeka?

A hneď paródia

A mimochodom, to video je také populárne, že tu máme do dvoch dní aj prvú paródiu.

Ilustrácie

Máte radi ilustrácie? My áno. A preto sme do tohtotýždňového výberu zaradili aj vtipné kresby Coilna Leppera.

Šperk

Ak máte radi umelecké šperky, určite si pozrite viac o Jamesovi Jeanovi.

Mechanická kostra

A je to tu: niekto vypočul naše sny spôsobené obrovským množstvom sci-fi a fantasy filmov. Nevieme ako vy, ale my by sme si to išli ihneď vyskúšať.

Extrémna hojdačka

Desivé, no zároveň nádherné. Ako sa asi cíti človek, ktorý mám možnosť sa hojdať na tejto vysunutej hojdačke? Je v Ekvádore, čo je trochu od ruky, no môže to byť skvelá inšpirácia.

Bonus – Pete Holmes

Poznáte komika Petea Holmesa? Pozrite si jeden z jeho výstupov. Dodáme len, že ide o monológ o spodnej bielizni a je v anglickom jazyku.