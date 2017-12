Silent Hill 2 - nervy drásajúci horor na PC

30. okt 2002 o 22:56 Juraj Chrappa

Známa konzolová séria Silent Hill sa po prvýkrát objaví na PC. Paradoxne sa hra PC hráčom predstaví až druhým dielom, ktorý si už mali možnosť zahrať majitelia PS2 a Xbox. Konverzia prináša viacero vylepšení, ale o tom sa viac dozviete v našej novinke.

Silent Hill 2 prišiel, aby aj nám "šťastným" majitelom osobných počítačov ukázal, čo to znamená, báť sa pri hre... Už len z načrtnutého príbehu behá mráz po chrbte. Hráč ako James, ten najobyčajnejší človek s tým najobyčajnejším menom, dostane list od svojej manželky. Je to pozvanie na ich spoločné miestečko lásky - Silent Hill. Na tom samozrejme nie je nič zvláštne a všetko nasvedčuje tomu, že by mohlo ísť o príjemný romantický večer... keby Jamesova manželka nebola už tri roky mŕtva. Vyľakaný a zmätený James sa nevie vyrovnať s touto záhadou a rozhodne sa na Silent Hill vrátiť. Na miesto nadprirodzeného, surrealistického a smrteľného hororu.

Celá hra sa odohráva v temných, strach a hrôzu vzbudzujúcich prostrediach zahalených večnou hmlou. Výkon grafických kariet a vyššie rozlíšenie monitorov ako u klasických TV príjmačov umožňuje hráčom v PC verzii nastaviť maximálne rozlíšenie až na 1600 x 1200. To sú postačujúce hodnoty pre vykreslenie aj tých najjemnejších, atmosféru dotvárajúcich detailov. Napätie v hre zvyšuje aj ozvučenie v Dolby 5.1 Surround formáte.

Na Silent Hill Jamesa určite nečaká romantický večer pri sviečkach, ale nervy drásajúci boj o holý život. Oň bojuje s 10 typmi nepriateľov (zombíci a iná, bližšie nešpecifikovateľná, nemŕtva háveď) s rôznymi streľnými a sečnými zbraňami, medzi ktorými sa dajú nájsť klasické pištole, motorové píly, ale aj nie tak často užívané oceľové trubky. Novinkou oproti konzolovým verziám je ukladanie pozícií kedykoľvek počas hry.

Silent Hill 2 vyzerá skutočne nádejne. Do živoriaceho hororového žánru na PC snáď prinesie trochu čerstvo zatuchnutého vánku a nejakú tú konkurenciu pre Resident Evil.

Na hre pracuje firma Konami, vyjsť by mala 29. novembra 2002.