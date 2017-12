Google končí s podčiarkovaním odkazov, zašifruje Čínu

Používateľov vyhľadávača čakajú drobné zmeny v dizajne stránky.

14. mar 2014 o 11:05 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Ak patríte medzi tých, ktorí si potrpia na podčiarknuté odkazy v internetovom prehliadači, budete si musieť nainštalovať niektoré z rozšírení prehliadača.

Google po rokoch končí s podčiarkovaním odkazov vo svojom vyhľadávači. Spolu s tým zväčšuje titulky vyhľadaných stránok a začína s novým druhom označovania reklamy. Siahne po piktograme namiesto podfarbenia.

Kým fanúšikovia moderného dizajnu tieto kroky schvaľujú, iní upozorňujú na to, že viacerí používatelia internetu by mohli omylom začať klikať na sponzorované odkazy zamiešané medzi výsledkami vyhľadávania. To môže zakývať výsledkami účinnosti reklamy.

V rovnakom čase zavádza v Číne Google používateľskú politiku, ktorú postupne nasadil v takmer všetkých krajinách sveta.

Používateľov začne smerovať na šifrované "https://" spojenie so svojimi servermi, aby im výsledky vyhľadávania sprostredkoval v podobe, ktorú nemožno spracúvať nástrojmi používanými pre cenzúru.

Pozíciu vyhľadávača to v Číne nezmení. Firma tam už dávnejšie pre vzťahy s vládou obmedzila svoje aktivity a jedničkou medzi vyhľadávačmi je domáci Baidu. Ten plní všetky cenzorské nariadenia v krajine.

Napísala britská BBC.