Prístroje dostanú jednotné bezdrôtové nabíjačky

Výrobcovia sa dohadujú na jednotnom štandarde, aby bolo nabíjanie jednoduchšie.

14. mar 2014 o 9:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Prídete z prechádzky domov a váš fotoaparát sa na stole začne nabíjať, aby bol pripravený na ďalšiu fotovýpravu. Popri ňom dočerpá energiu aj smartfón a inteligentná kľúčenka, ktorá sleduje vaše každodenné kroky. To všetko bez toho, aby ste sa museli o čosi starať.

Komfort bezdrôtového nabíjania nemusí byť až tak ďaleko. Kým doposiaľ si firmy mysleli, že v roku 2018 nastane globálny zlom a vymeníme káblové nabíjačky za bezdrôtové, v posledných mesiacoch nadobúdajú presvedčenie, že by sa tak mohlo stať skôr – už v roku 2015.

Preto hľadajú cestu k spoločnej dohode a pripravujú jednotný štandard, ktorý by preklenul doterajšiu roztrieštenosť.

O pozíciu na trhu bojujú systémy troch odvetvových aliancií – A4PW, MPA a WPC. Prvé dve však dospeli k vzájomnej dohode, a je iba otázkou času, kým najväčší z výrobcov vo svojich produktoch rozhodnú, aká bude budúcnosť bezdrôtového nabíjania.

Produkty, ktoré majú nabíjačky bez káblov, sú v predaji už dnes. Zatiaľ však nevznikol žiaden ekosystém, ktorý by modernú elektroniku zjednotil a zaistil univerzálnosť nabíjania.

To, čo vyzerá na prvý pohľad ako nesmierny komfort a cesta k rozpleteniu káblov a odkladania nabíjačiek do zásuviek, má však slabinu. Účinnosť je podstatne nižšia ako pri tradičnom prístupe, čo by mohlo zvýšiť výdavky domácností za elektrickú energiu.

Napísali v magazíne The Register.