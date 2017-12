Vedci zistili, prečo varený rak mení farbu

Britskí vedci z Manchesterskej a Londýnskej univerzity vyriešili polstoročnú záhadu, prečo sa modročervená farba panciera morských rakov zmení počas varenia na typickú oranžovočervenú.

30. okt 2002 o 22:30

Pohľad pre labužníkov -ale donedávna ešte aj vedecká záhada.

Hlavnú zásluhu na tom má farbiaci proteín astaxantín, ktorý je naviazaný na proteín beta-krustacyanín v račom pancieri. Štrukturálne zmeny určitých zložiek proteínu spôsobujú zmenu formy astaxantínu a tým aj farby panciera, informoval časopis Proceedings of the National Academy of Science.

Varenie spúšťa denaturáciu, teda zmenu beta-krustacyanínu vyvolanú zvyšovaním teploty. Pôsobením tepla sa uvoľňujú naviazané farbiace molekuly z proteínového komplexu a astaxantín zmení farbu. Kým sa nachádza „v moci“ krustacyanínu, je modrý. „Objav môže urobiť z astaxantínu nové transportné médium pre lieky. Dá sa využiť aj na vyvinutie nových potravinových farbív,“ povedala Naomi Chayenová, jedna z vedkýň zúčastnených na výskume. (tasr)