Aké budú Windows 2005?

30. okt 2002 o 22:30

Obrázok - Archív

Následníkom operačného systému od Windows XP by sa mal v roku 2005 stať nový systém Longhorn. Z Microsoftu minulý týždeň uniklo niekoľko obrázkov pripravovaného systému, ktoré sa objavili na serveri winbeta.org. Na prvý pohľad je najväčšou novinkou vo vzhľade zvislý panel na pravej strane obrazovky, ktorý umožňuje rýchle spustenie vybraných programov či prepínanie medzi viacerými pracovnými plochami (to doteraz umožňovali len prídavné programy iných výrobcov). V novom paneli sa tiež zobrazujú spustené aplikácie namiesto dnešného horizontálneho zoznamu v taskbare.

Hlavným vylepšením Longhornu by mal byť nový systém ukladania dát, ktorý umožní jednoduchšie vyhľadávanie informácií v počítači. Pokračovať by mal aj trend zjednodušovania ovládania so zameraním na riešenie konkrétnych úloh.

(r)