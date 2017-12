POČÍTAČOVÉ HRY No One Lives Forever 2 - zavrhnutie legendy

Písmo: A - | A + 0 Málokto dnes pochybuje o tom, že prvý diel No One Lives Forever patrí k špičke 3D akčných hier. Humorná „špiónovka“ so skvelou retro-atmosférou, štýlovo zasadená do dúhových 70-tych rokov, si svoj obdiv plne zaslúžila. Či už vďaka príťažlivej hlavnej hrdinke, bezchybne navrhnutým úrovniam, výberu zbraní a špiónskeho náradia, alebo skvelému príbehu. Od prvých informácií o druhom pokračovaní sme dúfali, že sa autorom podarí všetky tieto vlastnosti hry zopakovať. Ale nestalo sa tak. Možno výraznou personálnou zmenou v tíme vývojárov došlo k drastickým zmenám celého konceptu. Nečakajte už takých komických nepriateľov, toľko exotických lokácií alebo šialených situácií. Čosi z ducha NOLF 1, samozrejme, zostalo, ale pokračovanie sa zmenilo na obyčajnú, hoci detailne prepracovanú strieľačku. Všetko sa začína otrepaným a nezaujímavým príbehom, ktorý rozplieta plán na výrobu silných supervojakov. Teroristická organizácia H.A.R.M. spolupracuje s východnou stranou studenej vojny, ale opäť je tu britská tajná služba UNITY so svojou top agentkou Cate Archerovou, aby tieto plány prekazila. Stopy ju síce povedú od Antarktídy až do Indie a podmorskej základne H.A.R.M.-u, ale nič tak špiónsky romantické ako zasnežená alpská dedina alebo orbitálna stanica z jednotky sa neopakuje. Používať tiché plazenie v tme, ktoré je zvýraznené novou možnosťou ukryť sa pred nepriateľmi do tmavých miest, vás autori budú nútiť len za cenu dosť neférového znovuobjavovania sa ďalších a ďalších nepriateľov na tých najnepríjemnejších miestach. Množstvo rôznych špiónskych pomôcok (napríklad viacero druhov plynových granátov a pascí) je tiež využiteľné, len ak si zvolíte tú najvyššiu náročnosť. Aby ste teda v hre našli niečo pútavé, musíte voliť práve cestu tichého likvidátora. Žiadna možnosť výberu, žiadne nutkanie skúsiť hru znovu. Autori úplne zabudli hráča motivovať. Študovanie rôznych tajných materiáloch poukrývaných po úrovniach akosi nestačí. Namiesto toho nájdete novú možnosť zlepšovania vlastností hrdinky cestou zbierania skúsenostných bodov, podobne ako v RPG hrách. Aby sme však NOLF 2 nekrivdili, treba povedať, že vizuálne spracovanie patrí k tomu najlepšiemu na trhu. Vonkajšia krása NOLF 2 teda dokáže spolu s častou zmenou prostredia a slušnou umelou inteligenciou nepriateľov určite pobaviť. Škoda len, že baví len tak obyčajne a prvoplánovo. Vo vnútri je to pre milovníkov prvého dielu veľké sklamanie. http://nolf2.sierra.com