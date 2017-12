Očíslovať všetkých internetistov?

Austrálska komunikačná komisia uvažuje o tom, že by všetkým tamojším používateľom internetu mohlo byť pridelené jediné číslo, ktoré by umožnilo poslať danému človeku e-mail, otvoriť si jeho webovú stránku alebo mu zatelefonovať. To by podľa autorov návrhu

30. okt 2002 o 22:30

výrazne uľahčilo kontakt medzi ľuďmi a odbúralo nutnosť pamätať si množstvo kontaktných údajov. O návrhu sa zatiaľ len diskutuje, napísal server AustralianIT. (t)