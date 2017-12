USA chcú bojovať proti cenzúre

30. okt 2002 o 22:30

Americký kongres bude rokovať o návrhu zákona, ktorý by mal pomôcť v boji za slobodu prejavu na internete v krajinách, kde sa vlády pokúšajú online obsah cenzurovať. Ako informoval spravodajský server CNET, návrh predpokladá zriadenie Úradu pre globálne internetové slobody. Ten by mal pomáhať občanom krajín ako Čína, Severná Kórea či Sýria prekonať technické bariéry, ktorými im cenzori bránia v prezeraní niektorých webových stránok, a zároveň sa vyhnúť trestu za slobodné surfovanie po internete.

Zákon by na nasledujúce dva roky vyčlenil 50 miliónov dolárov na vývoj technológií, ktoré by obídenie cenzúry umožnili. Už v súčasnosti niektoré takéto technológie existujú - tvorcovia zákona spomenuli napríklad systémy Triangle Boy, Peek-a-Booty, DynaWeb a peer-to-peer sieť Freenet-China. Úlohou nového úradu by bola aj ich propagácia.

Zákon tiež požaduje rezolúciu OSN kritizujúcu krajiny cenzurujúce web a vypracovanie každoročnej správy o stave „internetových slobôd“ vo svete.

Paradoxom zákona by bolo, že by podporil aj obchádzanie pravidiel, ktoré stanovujú sami Američania. V Spojených štátoch sú napríklad školy povinné filtrovať internetový obsah, ktorý si môžu prezerať ich študenti, ak nechcú prísť o štátne dotácie. Nový úrad by však vyvíjal aj technológie, ktoré by študentom umožnili surfovať neobmedzene.

Prípadné schválenie zákona sa nepredpokladá skôr, ako na budúci rok.

(tb)