Čo keby zlyhali DNS servery?

Ani keby sa útočníkom podarilo vyradiť z činnosti všetkých 13 hlavných DNS serverov, neznamenalo by to okamžitý kolaps internetu. Na svete je totiž veľké množstvo DNS serverov, ktoré sú organizované hierarchicky. Keď surfista napíše do prehliadača adresu

30. okt 2002 o 22:30

0 webovej stránky, požiadavka na jej „preklad" do internetovej číselnej reči sa nezasiela centrálnemu, ale najbližšiemu DNS serveru - zväčša tomu, ktorý prevádzkuje poskytovateľ internetového pripojenia. Lokálne DNS servery komunikujú s centrálnymi len sporadicky, keď v určitých časových intervaloch aktualizujú svoje databázy. Hlavné DNS servery by preto museli byť vyradené z prevádzky najmenej osem až desať hodín, aby bežní surfisti postrehli spomalenie práce. (tb)