Blu-ray má nástupcu, zmestí sa doň jeden terabajt dát

Sony a Panasonic chystajú nový formát diskov. Zvládnu ešte väčší objem údajov.

12. mar 2014 o 9:48 Milan Gigel

TOKYO, BRATISLAVA. Blu-ray disky majú budúcnosť spočítanú. Sony a Panasonic spoločne pracujú na novom štandarde, ktorý prinesie vyššie kapacity. Chcú sa zamerať hlavne na podniky, ktorým chýbajú lacné nástroje pre ukladanie dát.

Nové disky budú mať názov Archival Disc a optické mechaniky využijú pre záznam dát obe ich strany. V prvej generácii máme počítať s 300-gigabajtovoou kapacitou, pri ktorej budú údaje zapísané v troch vrstvách. Následne pribudnú disky s kapacitou 500 gigabajtov a 1 terabajt.

Súčasné dvojvrstvové Blu-ray médiá dokážu uchovať na jednom disku 50 gigabajtov dát. Nový formát tak bude výrazným krokom vpred.

Aj keď domácnosti od používania dúhových kotúčov postupne upúšťajú, trend uchovávania dát na pevných diskoch a v cloude však nemusí byť udržateľný.

„Ak raz chcete ukázať svoje fotografie vnúčatám, budete ich musieť kdesi uložiť,“ hovorí Paul O’Donovan, analytik firmy Gartner.

Optické nosiče majú v porovnaní s pevnými diskami mnoho predností. Sú lacné a nesmierne trvácne. Dokážu pri skladovaní odolať vode, prachu, výkyvom teplôt a dáta sa z nich nestratia. To nedokážu žiadne pevné disky, ani tie najmodernejšie z polovodičov.

Uvedomujú si to aj spoločnosti, ktoré pracujú s veľkými objemami údajov. Facebook začal experimentovať s budovaním prototypu úložiska, ktoré by pracovalo s knižnicou obsahujúcou 10-tisíc blu-ray diskov. Do nej by migrovali staré a nepoužívané fotografie a dáta používateľov, aby v rýchlych diskových poliach uvoľnili miesto čerstvým dátam.

Bez straty, avšak s pomalšou odozvou pri požiadavke o zobrazenie. Firma očakáva energetické úspory na úrovni 50 až 80 percent.

Svojou vlastnou cestou sa vydal Fujifilm, ktorý plánuje v budúcom roku ukázať optické disky s kapacitou 1 TB. Kto sa presadí, dnes nevie povedať nik. Málokto by však chcel zažiť trhovú prehru, akú má za sebou Toshiba s jej formátom HD-DVD.

Napísala britská BBC.