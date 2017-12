Otestovali sme dokonalý pracovný počítač. Je poriadne drahý

Tenké telo, perfektný dizajn, vysoký výkon a skvelý displej. Nový ThinkPad X1 Carbon je jeden z najlepších ultrabookov, no z jeho ceny sa vám zatočí hlava.

17. mar 2014 o 15:05 Matúš Paculík

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Páči sa nám: kvalitné spracovanie, výkon, displej Nepáči sa nám: cena, nemá slot pre SD kartu Cena: 2179 eur Hodnotenie: 8,5

Produkt na test zapožičala spoločnosť Lenovo.

Je len málo ultrabookov, ktorých cena sa pri plnej výbave vyšplhá cez hranicu dvoch tisíc eur. Nový ThinkPad X1 Carbon si svoju cenu dokáže z väčšej časti obhájiť, keďže je vybavený jedným z najlepších displejov na trhu, je tenký a zároveň odolný - a okrem práce sa na ňom zahráte aj novšie hry.

Voda nie je problém

Nový ThinkPad X1 Carbon vyzerá rovnako ako jeho minuloročný predchodca. Čaká vás tu extrémne tenké a ľahké telo s pekným dizajnom a váhou len 1,28 kilogramu. Aj napriek výške menšej než 18 milimetrov je telo veľmi pevné, za čo môže použitie uhlíkových vlákien.

Žiadna časť sa neprehýba ani pri vyššom tlaku, čo platí aj pre inak labilnejšie veko displeja. Denné prenášanie mu nerobí žiadny problém, notebook je na to vlastne stavaný a odolá nielen vyliatej káve, ale aj prachu, vysokej vlhkosti či nečakanému pádu na zem.

V tenkom tele ale nehľadajte množstvo konektorov. Okrem dvojice USB 3.0 tu nájdete ešte slot na SIM kartu, HDMI a miniDisplayPort. Klasický sieťový konektor pripojíte len cez redukciu a slot pre pamäťovú kartu tu pre istotu nenájdete vôbec.

Za 185 eur si síce môžete dokúpiť aj dokovaciu stanicu, no ani tu s pamäťovou kartou nepochodíte. Pri práci v kancelárii to neprekáža, no na cestách je každý doplnok v podobe externej čítačky kariet len na príťaž.

Nová klávesnica

Nelámte hneď nad klávesnicou palicu. Podsvietená klávesnica síce prešla zmenou väčšou, akú by boli niektorí fanúšikovia série ochotní akceptovať, no nič nestratila na svojej ergonómii. To, čo zbadáte ako prvé, je chýbajúci riadok s funkčnými klávesmi.

Namiesto neho je tu pás s podsvietenými dotykovými tlačidlami, ktoré sa menia v závislosti od práve používanej aplikácie. Okrem základnej funkcie, keď sú to tlačidlá F1 až F12, môžete využiť ďalšie tri režimy - pri prehliadaní webových stránok, pri konferenčných hovoroch či pri bežnej práci v systéme Windows 8.

Aj napriek dobrému úmyslu má nový systém niekoľko nedostatkov. Dotykové tlačidlá meniace sa v závislosti od otvorenej aplikácie nebudete nikdy používať poslepiačky práve kvôli tomu, že si nemusíte vždy uvedomiť ich automatickú zmenu.

Písanie na klávesnici je ale veľmi príjemné, presné a s minimom preklepov. Klávesy majú adekvátny zdvih a veľmi dobú odozvu na stlačenie. Kláves Caps Lock tu ale budete hľadať márne, na jeho mieste je dvojica Home a End.

Zamávajte mu

Keď vás prestane baviť ovládanie myšou a dotykom, môžete notebooku zamávať alebo mu začať rozkazovať. Pre dennodenné používanie zbytočnosť, no v niektorých špecifických situáciách tieto funkcie oceníte.

Ovládanie pohybom rúk je založené na snímaní webovou kamerou a využijete ho pri prehrávaní multimediálnych súborov, prehliadaní fotografií, čítaní elektronických kníh či pri prezentáciách. Celý systém ale na rozdiel od Leap Motion funguje len pri podporovaných aplikáciách.

Hlasové ovládanie pôsobí rozpačito, keďže nedokáže fungovať samostatne. Bez potrebnej interakcie s klávesnicou sa tu nezaobídete, čím sa stráca celá výhoda systému. Kým mávanie pred obrazovkou má význam aspoň pri prezentáciách, tak diskusia so systémom je skôr pre krátku zábavu.

Hardvér bez obmedzení

Parametre Intel Core i7-4550U, dvojjadrový, 3 GHz

Grafický čip Intel HD 5000

Operačná pamäť 8 GB

SSD disk 512 GB

14” dotykový IPS displej, 2560x1440

Wi-Fi, BT, 3G

Windows 8.1 Pro

Hmotnosť 1,28 kg

331x227x17,7 mm

Základná verzia notebooku nie je extrémne drahá, na Slovensku ju kúpite už za menej ako 1400 eur. No za tieto peniaze dostanete len základný dvojjadrový procesor, štyri gigabajty operačnej pamäte, 128 gigabajtové SSD a HD+ displej s rozlíšením 1600x900 bodov.

Na plnú konfiguráciu si pripravte ďalšiu tisícku navyše. Nájdete tu výkonnejší Intel Core i7 procesor, osem gigabajtov operačnej pamäte, 512 gigabajtový SSD disk a hlavne špičkový dotykový displej s rozlíšením 2560x1440 bodov.

Najlacnejšia konfigurácia má priemerný hardvér a v porovnaní s plnou výbavou je to vlastne iný notebook.

Na obmedzenia plynúce z menšej operačnej pamäte môžete naraziť už pri aktívnej práci a malá kapacita disku vás môže obmedziť pri práci s multimédiami.

Notebook má síce len integrovaný grafický čip, no v prípade výkonného procesora najnovšej generácie si s ním zahráte aj niektoré novšie hry. Maximálne detaily to nebudú, no ak sa trochu uskromníte, môžete počas obednej prestávky vychutnať napríklad aj nový Bioshock.

Výsledky testov

PCMark 8 Home 2978 Creative 3119 Work 3767 Cinebench R10 1CPU score 5878 xCPU score 10500 CrystalDiskMark 3.0 Rýchlosť čítania 517 MB/s Rýchlosť zápisu 481 MB/s Battery Eater Readers test 13:20 Mafia II (max. detaily) 1280x720 24,7 2560x1440 7,7 Batman: Arkham Origins (max. detaily) 1280x720 17 2560x1440 5 Bioshock Infinite (max. detaily) 1280x720 9,2 2560x1440 3,1

Priplaťte si za lepší displej

Nie je to tak dávno, čo sme obdivovali jemný Retina displej na novom notebooku od Apple. V Lenove veľmi rýchlo pochopili, že existuje skupina zákazníkov, ochotná priplatiť si za vyššie rozlíšenie.

Displej nového ThinkPadu si vďaka tomu môžete vybaviť displejom s jemným rozlíšením 2560x1440 bodov. Na trhu už síce existujú aj obrazovky s vyšším rozlíšením, no pre 14 palcov to stačí.

Rozdiel zbadáte okamžite, stačí si otvoriť webovú stránku či akýkoľvek dokument. Zobrazené písmo je jemnejšie, rovnako aj fotografie. Farebné podanie displeja býva veľmi dobré, rovnako aj rovnomernosť jeho podsvietenia či pozorovacie uhly.

Priplatiť si môžete aj za dotykové ovládanie. Z hľadiska ergonómie používania systému je to síce zbytočné, no v niekoľkých ojedinelých prípadoch ho môžete využiť. Povrchová úprava displeja je matná, navyše sa jej úspešne darí odolávať mastným odtlačkom.

Útok na rozpočet

Najnovšia generácia ThinkPadu X1 je jedným z najlepších a najzaujímavejších biznis notebookov na trhu. No množstvo noviniek, výkonný hardvér a displej s jemným rozlíšením zdvíhajú cenu nad hranicu, pri ktorej budete veľmi ťažko presviedčať svojho nadriadeného o výhodnosti investície.

Ak sa vám to podarí, budete si užívať prácu na skutočne dobrom ultrabooku, ktorý má vynikajúci faktor mobility, je výkonný a na jedno nabitie vám umožní fungovať vyše deväť hodín. A keď si bez problémov zvyknete na novú klávesnicu, tak vážnym mínusom bude absencia čítačky pamäťových kariet.

