Need for Speed: Hot Pursuit 2 - adrenalínové závody sú späť!

Posledný diel najznámejších PC-čkových závodov Need For Speed s podtitulom Hot Pursuit 2 po dlhom očakávaní dorazil k nám do redakcie. Čo ponúka v poradí už šiesty diel závodov s najrýchlejšími a najluxusnešími závodnými autami na svete? To

Každý, kto hráva počítačové hry, už určite hral aspoň jeden z dielov série Need for Speed, alebo o tejto sérii šialených naháňačiek na najrýchlejších cestných autách už počul. Ak nie, tak túto planétu navštívil ešte len pred nedávnom, a len sa zoznamuje s okolím a preto je veľmi nepravdepodobné, že sa dostal k pojmu Need for Speed. Posledný diel Need for Speed s poradovým číslom päť, ktorý nám pred dvoma rokmi Electronic Arts ponúkli, bol realistický Porsche Unleashed. Graficky aj zvukovo na úrovni, s realistickou fyzikou a modelmi áut, výbornými traťami a career módom, proste perfektná hra až na jednu maličkosť, ktorá niektorým hráčom vadila. Jazdilo sa iba v Porsche.

Mohlo by sa zdať, že Hot Pursuit 2 je od Electronic Arts krok späť. Treba však dodať, že tentokrát krok späť znamenal krok pozitívny. Je to návrat k starému dobrému Need for Speed, v ktorom máte k dispozícii zase množstvo značiek áut, množstvo tratí a kopu zábavy. Zábava, to je slovo, okolo ktorého sa točí celá táto hra. Autori vypustili realistickú fyziku a správanie sa áut a zamerali sa iba na také aspekty hry, ktoré umocňujú zážitok z hry, zážitok z rýchlosti a šialených pretekov.

PC verzii predchádzali dve rozličné verzie, na PS2 a na X-box a GameCube. PC verzia je konverziou hry, ktorá bola vyvíjaná pre X-box a GameCube. Nehral som ani jednu konzolovú verziu, takže nemôžem porovnať ich kvalitu a hrateľnosť, ale ohlasy hráčov hovoria o tom, že PC verzia je na tom z grafického hľadiska slabšie, za to má však trochu reálnejšie ovládanie. PS2 verzia sa všeobecne považuje za lepšiu z hľadiska grafiky aj zábavnosti. To však neznamená, že si na svojom PC zase dobre nezajazdíte. Zajazdíte, to mi verte. K dispozícii máte dvadsaťštyri áut. Sú tu zastúpené značky Opel, Ford, Ferrari, Mercedes, BMW, Jaguar, Aston Martin, Porsche atď. Môžete sa tešiť aj na návrat Lamborghini Diablo a McLaren F1. Jazdné vlastnosti áut nie sú síce stopercentne realistické, sú však prispôsobené a podobajú sa na svoje reálne podoby. Jazdiť sa bude po niekoľkých dobre navrhnutých a rôznorodých tratiach, ktoré majú každá štyri varianty. Dopredu, dozadu, zrkadlovo dopredu a zrkadlovo dozadu. Každá verzia má trochu odlišné vlastnosti a vyžaduje si iný prístup. Trate obsahujú veľké množstvo odbočiek a skratiek, ktoré budete využívať na predbiehanie svojich súperov, ale aj na unikanie pred polišmi.

Celou hrou sa nesie duch jednoduchosti. Ak očakávate nastavovanie prevodovky, bŕzd, ťažiska, alebo sklon vodičovho sedadla, budete sklamaný. To si radšej počkajte na nového Colina McRaea. Nebudete nastavovať nič okrem druhu pretekov, obtiažnosti, trate a svojho auta. Potom nasleduje už len tri, dva, jedna štart a vy sa už pokojne môžete rútiť lesom dvestokilometrovou rýchlosťou s policajtmi v pätách.

Na výber máte štyri single-player módy a mutliplayer. Hot pursuit, čo je vlastne strom tridsiatich troch pretekov s policajnými autami, poprípade v policajnom aute a s cestnou premávkou. Championship je rovnaký strom tridsiatich troch pretekov, ale bez policajtov. Sú to iba preteky so súpermi, alebo časovky, v ktorých musíte prejsť trať za určitý čas. Single Challenge je jeden pretek. Môžete si nastaviť akýkoľvek druh pretekov či už single race, tournament alebo knockout. Môžete jazdiť aj ako strážca zákona a naháňať šialencov, ktorý sa pretekajú po cestách a rozdávať im pokuty. Ako policajt si môžete privolávať posily vo forme ďalších policajných áut, ostňov na ceste, alebo vrtuľníka, ktorý po "pretekároch" zhadzuje sudy s výbušninami. Ja osobne sa priznám, že som tento spôsob hry využil najmenej. Nikdy som nechcel byť policajtom a ani v tejto hre ma to nechytilo. Oveľa radšej som pred nimi zdrhal a vždy ma zahrialo pri srdci, keď som v spätnom zrkadle videl, ako sa policajne auto vznáša vo vzduchu po tom, čo ho zasiahol horiaci sud z vrtuľníka, ktorému som sa úspešne vyhol :o). No veď viete ako sa hovorí. Kto druhému jamu kope, bude mať potom kopu problémov a možno aj nejakú tú fraktúru. No a k štvrtému módu Quick Race asi netreba nič dodávať. Pustíš a ideš. Za vyhrané preteky na prvom až treťom mieste, za útek pred policajtmi a pod. dostávate body, ktoré si budete šetriť, aby ste si potom mohli v Single Challenge odomknúť všetky trate a autá, pretože k nim nebudete mať od začiatku prístup.

Grafika - 4 hviezdičky z 5

Graficky dopadol aj šiesty diel Need for Speed veľmi dobre. Trate sú dobre spracované, farebne vyvážené a rôznorodé. Grafika tratí však nepatrí medzi tie najkrajšie a technicky najdokonalejšie. Lenže pravdu povediac, v tej rýchlosti si to určite nevšimnete. Myslím, že to na takúto hru úplne stačí a na druhej strane to má aj svoje pozitívum. Aspoň to nie je také náročné na hardware. Minimálna konfigurácia je Pentium III 450 MHz, 16 MB grafická karta a 128 MB RAM. Odporúčaná konfigurácia Pentium III 800 MHz, 32 MB grafická karta a 128 MB RAM alebo viac (Ak používate Windows XP alebo 2000 určite viac). Odporúčal by som vám však ešte silnejší počítač, ak chcete mať aj vizuálny zážitok z hry. Autá sú vymodelované do podrobností a vyzerajú ako ich skutočné predlohy. Občas som však mal pocit, že grafika modelov áut a okolia je príliš odlišná, takže to vyzeralo, ako keby ste videli animovaný film, v ktorom sa pretekajú nafilmované autá. Tento jav bol väčšinou spôsobený svetlom, ktoré bolo na niektorých miestach buď príliš intenzívne, alebo príliš slabé. Svetlosť sa síce dá nastaviť v options, nedokázal som ju však nastaviť tak, aby bola ideálna pre všetky trate. Vodiči sú tiež veľmi dobre naanimovaný. Počas jazdy sa nakláňajú, točia volantom a radia. Výsledný efekt je výborný. Istý dojem o grafike si môžete urobiť z obrázkov, no sami dobre viete, že keď sa to hýbe, vyzerá to ináč.

Interface - 4 hviezdičky z 5

Ako som už spomenul, celá táto hra je o jednoduchosti, ktorá je priamo spojená s neuveriteľnou dávkou zábavy. O jednoduchosti je aj interface. Inštalácia bola bezproblémová a rýchla, rovnako aj spustenie hry a nastavovanie jednotlivých parametrov. Oproti minulým dielom sa na ovládaní auta nezmenilo vôbec nič, čo je len dobre. K dispozícii máte štyri pohľady kamery, medzi ktorými si môžete prepínať. Bol však vynechaný pohľad z vnútra auta s volantom a prístrojovou doskou, ale mne osobne to nevadí. Jediný pohľad kvázi "z prvej osoby" je ten, keď máte pocit, že ste prilepený na prednú masku auta asi tak dvadsať centimetrov nad cestou. Kameru si však nemôžete prepínať pri prehrávaní vašej jazdy, čo si myslím je dosť veľká chyba. Máte k dispozícii iba ten pohľad, v ktorom ste hrali.

Hrateľnosť - 5 hviezdičiek z 5

S ohodnotením tejto stránky hry som nemal najmenší problém. Od začiatku, keď som hru spustil, som ňou bol nadšený. Zábava na každom kroku či už si chcete zahrať iba na chvíľu, aby ste sa odreagovali, alebo chcete prejazdiť celé popoludnie, táto hra je ideálna. Je určená milovníkom rýchlej jazdy a šialených naháňačiek (teda skoro všetkým :o)). Nie, nechcem generalizovať a možno aj tak trochu preháňam, ale to všetko iba pod vplyvom veľkej dávky silnej drogy, ktorou som sa opájal posledných pár dní. No veď skúste si ju zahrať a uvidíme, kto je tu závislák.

Multiplayer - 4 a 1/2 hviezdičky Asi najlepší spôsob jazdenia, je jazda so živými súpermi. To je všeobecne známa vec a ani v tomto prípade tomu nie je ináč. Máte na výber hru po internete, alebo po lokálnej sieti. Na internete môžete hrať na verejných serveroch, alebo si môžete server sami urobiť (verejný aj súkromný). Pri multiplayerovej hre môžete preteky sledovať z rôznych pohľadov, alebo sa ich priamo zúčastniť. Aj keď hra laguje, neovplyvňuje to vašu jazdu iba polohu vašich súperov na trati.

Zvukové efekty - 4 hviezdičky z 5

Zvuky dopadli tiež veľmi dobre. Autá znejú ako ich reálne podoby. Zvukové efekty a hlasy sú čisté a neskreslené. Hra podporuje aj A3D a EAX, takže si jazdu môžete vychutnať nielen v 3D obraze ale aj v 3D zvuku. Môžete si aj osobitne nastaviť intenzitu hudby, hlasov, zvuku motora a ostatných zvukových efektov.

Hudba - 4 hviezdičky z 5

Hudba je presne taká, akú by mala mať každá správna automobilová hra. Rýchla, dynamická, ostrá a tvrdá. Takže výber dvadsiatich troch heavy metalových, hard rockových a techno trackov bol vcelku šťastný a umocňuje pocit z jazdy. Keď jazdíte s policajtmi, hrá dokonca inštrumentálna verzia rockových trackov, zrejme preto, aby vám hlasy nevadili pri sledovaní komunikácie policajtov. Jediné čo mi trochu chýbalo, bola možnosť prehrávania vlastnej hudby.

Inteligencia a obtiažnosť - 4 hviezdičky z 5

Z tohto hľadiska nemožno hre tiež nič vytknúť. Máte na výber tri obtiažnosti a všetky tri sú dobre vyvážené. Čím vyššia obtiažnosť, tým viac bodov za víťazstvo. Na najťažšej úrovni už budete mať trochu problémy. Hlavne s policajtmi. Ani tu sa autori veľmi nepridržiavali reality a obdarili policajtov vysokou inteligenciou. Až príliš dobre vás blokujú a problémy máte hlavne vtedy, keď máte slabšie auto. Nikdy to však nedospeje do tej miery, aby vás to donútilo od zúfalstva trieskať do klávesnice. V najhoršom prípade si ich môžete vypnúť a jazdiť vo vysnívanej police-free krajine.

Záverečný verdikt - 4 a 1/2 hviezdičky z 5

Need for Speed je jedna z hier, ktorá vám skráti už tak zbytočne dlhé zimné a jesenné večery a určite vás oberie aj o niekoľko sychravých dní. Nečakajte realitu, ale rýchlosť, zábavu a adrenalín a ručím vám za to, že sa budete kráľovský baviť. Ďakujem autorom za to, že sa konečne zamysleli, zobrali si všetko dobré a zábavné z minulých dielov, pridali zopár noviniek, obliekli to do novej grafiky a vytvorili tak túto výbornú arkádu. Ale nakoniec, presvedčite sa sami. Naštartujte a neoľutujete.