Chýba vám ucho? V laboratóriu narastie nové

Vezmete kmeňové bunky a pridáte nanokostru. Tkanivo vrastie do jej otvorov.

9. mar 2014 o 17:51 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Narodil sa len s čiastočne vyvinutým uchom. Prirodzene sa za to hanbil, Samovi Clompusovi z Bristolu lekári totiž diagnostikovali mikrotiu, a teda málo rozvinuté vonkajšie ucho.

„Keď vyrastal, bol dosť plachý,“ hovorí podľa amerického denníka Province jeho matka Sue. „Keď bol mladší, ponúkali nám protetické ucho, no my sme si mysleli, že by to bolo príliš frankensteinovské.“

Lekári neskôr použili tradičnú techniku na to, aby jeho ucho získalo bežnú podobu. Zobrali z rebier chrupavku a vymodelovali ju do tvaru ucha. Sam je teraz šťastnejší, no bolia ho rebrá. Takýto zákrok okrem bolesti spôsobuje aj trvalé následky, ako je zjazvenie hrudníka či poškodenie rebier, ktoré sa už nedokážu zotaviť.

Umelé ucho

Na svete sa každý rok rodia tisícky detí s mikrotiou, ale aj s inými tvárovými abnormalitami. Práve im by mohla pomôcť nová štúdia britských lekárov.

Tímu z londýnskej nemocnice na ulici Great Ormond sa totiž pomocou tkanivového inžinierstva podarilo vytvoriť kmeňové bunky z brušného tuku dieťaťa, ktoré skombinovali s polymérovou nanoštruktúrou. Potom podľa štúdie v magazíne Nanomedicine tento materiál upravili tak, aby ľudské chrupavkové tkanivo vrástlo do malých otvorov polyméru.

Vedci tak dosiahli požadovaný tvar a konštrukciu. Následne by sa ucho umiestnilo pod kožu pacienta, pričom polymér by sa časom rozpustil, no chrupavka by zostala neporušená. Hoci ucho by okrem estetickej nespĺňalo žiadnu inú funkciu, bolo by podľa lekárov nerozoznateľné od skutočného.