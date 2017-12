Recenzia: Nový Thief nie je taký prepadák, ubližuje mu nostalgia

Dobre vyzerajúci a hlavne zábavný. Taký je nový Thief jedine v prípade, ak nie ste zaťažení nostalgiou z predchádzajúcej trilógie.

9. mar 2014 o 10:50 Matúš Paculík

Thief (2014) / Eidos Montreal, Square Enix Páči sa nám: prostredie, atmosféra, je to zábava Nepáči sa nám: stráže sú občas slepé, bezodný batoh Hodnotenie: 7,7

Za starých čias to bolo iné, lepšie! Presviedčať vás o tom budú starý rodičia, ich rodičia a určite aj skalní fanúšikovia hernej série Thief - hneď po prvých minútach strávených s jej najnovším pokračovaním.

No neodsudzujte hru ešte pred tým, ako si ju zahráte. Nový Thief je síce iný ako jeho predchodcovia, no neznamená to, že je aj automaticky horší. Ak sa dokážete zbaviť nostalgie, čaká vás dobrá zábava na niekoľko desiatok hodín.

Najťažší je úvod

Prvú prekážku vám pod nohy hodí úž úvod hry. No nie v zmysle hernej obtiažnosti, ale kvôli priemernému spracovaniu. Prvé minúty zoznamovania sú asi najslabšou časťou, pričom v mnohých smeroch sú výrazne horšie ako zvyšok hry.

Či už je to absencia rozhodovania, množstvo pevne naplánovaných úsekov, niekoľko príbehových prerušení až po animovanú časť, ktorá je kvalitou ďaleko za vizuálom samotnej hry.

Nemôžeme sa preto čudovať veľkému množstvu negatívnych ohlasov od jedincov, ktorí sa cez to nedokázali preniesť, prípadne to výrazne ovplyvnilo ich ďalší pohľad na pokračovanie hry.

Thief, navyše, nie je bežným pokračovaním, ale pokusom o reštart celej série - rovnako ako tomu bolo pri hre Tomb Raider. To v reči producentov znamená upravenie známeho konceptu pre potreby dnešného trhu.

Nafukovací batoh

Aj keď akčné hry nikdy neboli o prinesení čo najreálnejšieho pocitu, mohli sme v poslednej dobe naraziť na niekoľko titulov, ktoré sa aspoň snažili zmierniť niektoré logické prešľapy.

Zraniteľnosť postavy to ale nie je, veď koho by bavilo umierať po prvom presnom zásahu. Na mysli máme skôr nosnosť jednotlivých postáv, ktoré by v reálnom živote museli mať kosti z kovu. Inak by asi na chrbte nedokázali uniesť osem rôznych zbraní a k nim tisíce nábojov.

Vývojári vás našťastie nevybavili desiatkami zbraní. K dispozícii máte len jednu hlavnú, pre ktorú si môžete či skôr musíte nakúpiť rôznorodé šípy. Okrem tejto zbrane tu je niekoľko pomôcok a balíček prvej pomoci.

Realite sa ale prieči batoh, do ktorého si ukladáte nakradnuté veci. Je maximálne nafukovací a poberiete do neho desiatky pohárov, tanierov, hrnčekov, lyžičiek a iných hodnotných vecí. Navyše, pri behu nevydáva žiaden zvuk a ani vás iným spôsobom neobmedzuje.

Práve veľký počet predmetov trochu kazí inak veľmi dobrý dojem. Za predmety vás hra odmení a tak je prehľadávanie všetkých skriniek a tajných trezorov nutným (a neskôr aj nudným) zlom.

Na súboje zabudnite

Tiché prechádzanie mestom a budovami je len jedným z možných postupov v hre. Vybrať si môžete trochu akčnejšie omračovanie strážcov a aj priame súboje. Ak si ale myslíte, že posledná menovaná možnosť je zábavná, tak ste na veľkom omyle.

Stráže sú dobre trénované a aj výrazne silnejšie ako vy. Priamy stret je preto to posledné, na čo budete chcieť čo i len pomyslieť. Vaše neveľmi účinné zbrane dokážu akurát tak zahasiť fakľu, prípadne umlčať ukričanú prostitútku v noci na ulici. No tvárou v tvár nepriateľovi to radšej rýchlo zabalíte a budete utekať kade ľahšie.

Postup hrou sa preto bude odvíjať od výskytu stráží a zložitosti ich obchádzania. Niekedy to bude jednoduché a s trochou šťastia a obozretnosti sa vyhnete ich pohľadu už na prvýkrát. Postupom v hre sa ich výskyt znásobí a aby toho nebolo málo, budú si lepšie svietiť na nočné uličky a tmavé miestnosti.

Zhasnete svetlo v ich blízkosti a stráže sa zľaknú, ale môžu aj spozornieť a pri zhasnutí ďalšieho svetla zvýšia svoju pozornosť a svetlá znovu zapália. A hoci by ste v pár prípadoch mohli okolo nepriateľov pobehovať aj ako slon a nezbadali by vás, je umelá inteligencia celkovo dobrá.

Zbierajte aj bonusy

Ak chcete hru len prebehnúť, nikto vám v tom brániť nebude. Orientácia tu nie je zložitá, keďže jednotlivé mapy nie sú veľké a pomáhať vám bude aj navigačná šípka.

Týmto spôsobom hrania sa ale pripravíte o zábavu, ktorá stojí práve na objavovaní rôznych miestností a alternatívnych možností prechodu úrovní. Pri tých najzložitejších býva bohatá odmena, no nezriedka aj pasca, ktorá vám odkrojí kus života.

Nie všade sa vám však podarí dostať, hlavne, ak si medzi jednotlivými časťami hry nevyberiete tú správnu výbavu. Chýbajúci skrutkovač počas hrania len tak ľahko nenájdete a niektoré dvere pred vami zostanú nadobro uzamknuté.

Otváranie zámkov šperhákmi je ale jednoduché a zároveň zábavné. No ak za sebou následne dvere nezavriete, môžete prilákať pozornosť stráže, ktorá sa hneď vydá hľadať dôvod ich otvorenia - teda vás.

Mrazivé mesto

Temné uličky, špinavé chodníky, stráže a všadeprítomný pocit nebezpečia. K dokonalej atmosfére chýba už len zápach spálených ľudských tiel nakazených neznámou chorobou.

Dizajn mesta a jednotlivých budov lahodí oku a v niektorých častiach dokáže vytvoriť krásne scény, hodné uschovania v podobe snímky obrazovky. Mestu, aj napriek grafickej kráse, však chýba život a viac interakcie.

Pohybujete sa v ňom síce výhradne v noci, no na ulici stretnete len stráž a pár osôb s kontroverznou povesťou. Väčšinu dverí a okien neotvoríte a hľadanie tajných miestností sa časom zmení na nudu.

Grafické nároky na PC verziu hry nie sú nízke a bez novšieho štvorjadrového procesora a výkonnej grafickej karty tak dostanete len malú ochutnávku inak vynikajúcej atmosféry.

Dobrá aj zlá

Ako zhodnotiť hru, ktorá je dobrá, len pokiaľ sa nevysloví jej meno? Vsadiť na známu značku nebol dobrý nápad, keďže väčšina starších hráčov bude nadávať pod ťarchou nostalgie a tomu zvyšku to bude skutočne jedno.

Nový Thief sa ale hrá veľmi dobre, je zábavný, so skvelou atmosférou a krásnou grafikou. Jeho priemerný príbeh, zmeny v koncepte hry a niekoľko menších nedostatkov z neho určite nerobia zlú hru, nie sú totiž natoľko fatálne aby dokázali pokaziť zážitok z hrania.