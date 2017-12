Návrh zmluvy o predaji Českého Telecomu je už na FNM

Praha 30. októbra (TASR) - Predaj štátneho podielu v Českom Telecome za viac ako 55 miliárd Kč konzorciu Deutsche Bank a TDC speje do finále. Na Fonde národného majetku ČR už podľa hovorkyne Lucie Královej leží návrh predajnej zmluvy. Tá teraz čaká na prerokovanie vo vláde, ktorá musí celú transakciu posvätiť. Zmluva by mala byť podpísaná do konca novembra.

Prvotným nadobúdateľom 51,1 % akcií Telecomu však nebude nemecký bankový gigant s dánskym operátorom, ale firma C-Tel, spoločnosť s ručením obmedzeným so základným imaním 200 tisíc Kč. Tento subjekt bol do obchodného registra zapísaný v máji 2001 pod názvom GeCe, s. r. o., zmena názvu na C-Tel prišla o rok neskôr. Jediným majiteľom C-Tel je advokátska kancelária Baker&McKenezie, ktorá na tejto privatizácii s Deutsche Bank spolupracuje.

Skutočnosť, že majoritný balík akcií jednej z najväčších českých firiem získa spoločnosť, ktorá má v kolónke predmet podnikania zapísaný "predaj nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania služieb iných ako základných", takmer nikomu nevadí. Počíta s tým aj vládne uznesenie, ktoré označuje firmu C-Tel za víťaza výberového konania. Jej konečným vlastníkom je Deutsche Bank, podporovaná TDC.

"Podobný postup ako v prípade Českého Telecomu a C-Telu sa používa v prípadoch, keď nákup finančne nekryje jeden subjekt, ale finančné prostriedky sa združujú formou konzorcia. Okrem toho nadobúdateľom musí byť subjekt, registrovaný pod českým právnym poriadkom," hovorí Libor Vacek, hovorca ministra Vladimíra Mlynářa, budúceho šéfa Ministerstva pre informatiku.

Podľa L. Vacka neznamená samotná existencia účelovo založeného subjektu riziko. "Riziká môže teoreticky vytvoriť iba zle zostavená predajná zmluva," uviedol. L. Králová k tomu podotkla, že prípadné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri každej privatizácii, sú ošetrené v zmluve. "Garantom úspešnosti nie je C-Tel, ktorý je iba nástrojom, ale tí, ktorí ho vlastnia a operácie finančne kryjú, teda Deutsche Bank a TDC," dodal L. Vacek.

Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.

(1 CZK = 1,346 SKK)

