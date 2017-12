TOR sa stáva kanálom pre riadenie botnetov

Útočníci sa ukrývajú v anonymnej sieti, aby ich poskytovatelia internetu nemohli blokovať.

7. mar 2014 o 14:00 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vypínanie botnetov už nemusí byť také jednoduché, ako v nedávnej minulosti. Útočníci začínajú používať nové taktiky, ktoré robia ich siete počítačových otrokov odolné voči doterajším nástrojom pre znefunkčnenie.

Bezpečnostní analytici z firmy Kaspersky Lab upozorňujú na to, že anonymná sieť TOR s distribuovanou infraštruktúrou sa stáva nástrojom pre komunikáciu so škodlivým kódom v počítačoch a riadiace servery botnetov sa sťahujú práve do tohto priestoru.

To FBI, Microsoftu a veľkým hráčom v boji bránia tomu, aby mohli rázne zakročiť proti botnetom filtrovaním prevádzky, alebo znefunkčnením riadiacich serverov. Všetko sa ukrýva v dynamickom priestore a každá cesta k cieľu vedie iným smerom.

Analytici upozorňujú na nové praktiky útočníkov a uvádzajú niekoľko príkladov, ktoré využitie technológie dokumentujú. Bez ohľadu na to, či beží škodlivý kód v smartfóne, alebo na stolovom počítači.

Firmy a domáci používatelia by preto mali zvýšiť pozornosť, kým bezpečnostné firmy nájdu spôsob, ako sa s touto taktikou vysporiadať.

Napísali v magazíne The register.