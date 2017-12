EuroTel 29. októbra spustil vianočnú kampaň

EuroTel predstavil 29. októbra 2002 vianočnú ponuku pre svojich zákazníkov. Objavia sa v nej aj nové dotované mobilné telefóny, medziinými značky Samsung.

30. okt 2002 o 9:13

EuroTel predstavil 29. októbra 2002 vianočnú ponuku pre svojich zákazníkov. Ide o najširšiu ponuku akciových telefónov v histórii spoločnosti a niekoľko výhod pre súčasných i prichádzajúcich zákazníkov.

Zákazníci Easy si môžu momentálne vybrať zo 16 súprav mobilných telefónov s kartou s programom EASY TEAM, pričom každý nový zákazník dostane darček - batoh Reebok. Kúpiť možno aj samostatnú vianočnú kartu Easy s kreditom navyše.

V ponuke pre mesačné programy je 27 akciových mobilných telefónov už od 1 Sk. EuroTel do ponuky pridal niekoľko nových atraktívnych modelov - napríklad Motorolu v70, alebo Sony Ericsson T300. Príjemným prekvapením je aj absolútna novinka na slovenskom trhu - hneď tri modely značky Samsung. Pri kúpe nového telefónu a zvýhodnenej aktivácii SIM karty s programom Viac alebo Plus, získavajú zákazníci jeden mesačný paušál zadarmo a batoh Reebok.

Vianočné zľavy sú pripravené aj pre zákazníkov mesačných programov, ktorým končí platnosť dodatku k zmluve. Pri kúpe nového telefónu a podpísaní dodatku získavajú batoh a špeciálnu vianočnú EASY kartu s programom EASY TEAM a kreditom navyše za 1 Sk (ak si ju aktivujú do 31.12.2002). Ak títo zákazníci nemajú záujem o nový telefón, môžu požiadať o aktiváciu zvýhodneného programu Plus, ku ktorému dostanú tiež batoh Reebok.