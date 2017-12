Pečenie môže viesť k demencii a cukrovke

Zmeny vo varení dokážu znížiť hladinu nebezpečnej bielkoviny a zabrániť tak vzniku cukrovky a demencie.

6. mar 2014 o 18:01 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Ako najčastejšie pripravujete mäso? Smažíte ho, pečiete alebo grilujete? Iné spôsoby sa na Západe príliš nevyužívajú, no práve takéto úpravy jedla môžu viesť k viacerým chorobám.

Pečenie mäsa v rúre, na grile alebo na panvici totiž produkuje chemické látky, ktoré dokážu zvýšiť riziko vzniku demencie. Tvrdí to štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pri takomto varení sa v produktoch živočíšneho pôvodu zvyšuje množstvo glykotoxínov, ktoré sú spojené s cukrovkou druhého typu, vedú tiež k zmenám v mozgu a príznakom, ktoré súvisia s Alzheimerovou chorobou.

Sľubné výsledky

Vedci zo školy medicíny Icahn v New Yorku skúmali účinok týchto látok na myšiach a ľuďoch.

Na myšiach, ktoré kŕmili stravou s vysokým obsahom glykotoxínov, pozorovali zmeny v mozgu. Viedlo to k nahromadeniu chybnej bielkoviny beta­-amyloidu, ktorá ovplyvňuje vznik Alzheimerovej choroby.

Naopak, myši, ktoré kŕmili stravou s nižším obsahom glykotoxínov, neprodukovali tento poškodený proteín.

Myši z prvej skupiny mali navyše poruchy kognitívnych funkcií, podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri Alzheimerovej chorobe. A mali horšie výsledky pri fyzických úlohách ako myši z druhej skupiny.

„Výsledky sú veľmi sľubné, ale natíska sa otázka, či zníženie glykotoxínov môže zabrániť alebo zvrátiť vznik demencie,“ tvrdí podľa Guardianu vedúca štúdie Helen Vlassaraová.

Zmeniť kuchyňu

Po myšiach skúmali vedci účinok látok na ľudí. Aj pri analýze 93 osôb starších ako šesťdesiat rokov si lekári všimli súvislosť medzi vysokou úrovňou glykotoxínov v krvi a úbytkom kognitívnych funkcií.

Výsledky sú však zatiaľ iba orientačné. No ak ich potvrdia ďalšie štúdie, výskum by mohol viesť k liečbe závažných ochorení. Zmeny v kuchárskych návykoch by totiž znižovali riziko vzniku cukrovky a demencie a lepšie pochopenie biologických mechanizmov by mohlo viesť k vytvoreniu nových liekov.

Výskumníci zatiaľ navrhujú najmä zmenu v spôsobe úpravy jedál.

„Ľudia si osmažia slaninu a vajcia na raňajky alebo si upečú mafiny, ale mohli si tie vajcia uvariť a dať si k nim čerstvý chlieb,“ dodáva Vlassaraová.

Doi: 10.1073/pnas.1316013111