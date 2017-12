Tipy a triky: Naučte sa naplno využiť váš smartfón

Váš nový smartfón technológiu NFC pravdepodobne má. Povieme vám, ako si vďaka nej môžete zjednodušiť život.

7. mar 2014 o 11:00 Matúš Paculík

Priložíte smartfón k slúchadlám a behom sekundy už v nich počúvate svoju obľúbenú hudbu alebo nastúpite do auta a na smartfóne sa vám automaticky spustí navigácia a vypne nepotrebná Wi-Fi.

Scenáre využitia technológie NFC sú rôzne a hoci to celé vyzerá zložito na nastavenie, opak je pravdou. Poradíte si aj v prípade, ak ste technicky menej zdatný používateľ.

Čo je NFC?

Jednoducho povedané, bezdrôtová technológia umožňujúca komunikáciu na krátke vzdialenosti (do desať centimetrov). Jej počiatky siahajú až do minulého tisícročia, no masové rozšírenie ju stále iba čaká.

Prenos údajov je pri NFC podobný ako pri technológii Bluetooth, no v tomto prípade nemusia byť obidve zariadenia aktívne.

S týmto prípadom sa môžete typicky stretnúť pri NFC nálepkách alebo štítkoch.

Pasívne NFC zariadenie v sebe obsahuje jednoduchú a na výrobu lacnú elektroniku s malou kapacitou pamäte. V blízkosti aktívneho zariadenia (smartfónu) ožije a prenesie do neho uložené informácie.

V prípade dvoch aktívnych zariadení sú možnosti komunikácie široké a okrem jednoduchých informácií vám technológia napríklad uľahčí a výrazne zrýchli spoločné spárovanie.

((vid))

Už aj v lacných zariadeniach

NFC nie je záležitosť drahých smartfónov a doplnkov. Dnes si kúpite dobrý smartfón s touto technológiou, veľkým 5-palcovým displejom a dvojjadrovým procesorom už za 133 eur.

Bezdrôtové slúchadlá s NFC kúpite už za menej ako 40 eur, drahé nie sú ani špeciálne štítky, ktoré môžete svojim smartfónom naprogramovať hneď niekoľko krát. Za jeden štítok zaplatíte približne jedno euro.

NFC nájdete aj v reproduktoroch, stojanoch do auta, náramkoch, domácich spotrebičoch či dokonca aj v diaľkovom ovládaní. Táto technológia pomôže pri spárovaní smartfónu priamo s televízorom.

Namiesto zložitého zadávania hesla či hľadania Bluetooth zariadení len priložíte zariadenia k sebe a na smartfóne potvrdíte dialógové okno.

Zariadenia sa následne automaticky spoja technológiou Bluetooth alebo Wi-Fi bez toho, aby vás otravovali ďalším nastavením či potrebou zadania špeciálneho hesla.

Naprogramujte si vlastný štítok

Najväčšia zábava s NFC prichádza pri vlastnej úprave štítkov. Tie môžu byť rôznych veľkostí, tvaru a vyrobené bývajú z rôznych materiálov. Štítok si môžete nalepiť na stôl, na okno, dvere alebo ho len jednoducho pripevníte ku kľúčom od auta.

Štítok ale musíte najskôr naprogramovať, na čo vám poslúžia desiatky špecializovaných aplikácií. Tie si stiahnete z obchodu určeného pre váš mobilný systém, prípadne nejaké aplikácie môžete nájsť vo svojom smartfóne nainštalované už od výroby.

Ich používanie je jednoduché a v základe rovnaké. Pozostáva z dvoch krokov - vytvorenia úlohy a zapísania dát na štítok. Od aplikácie už potom záleží, ktoré funkcie dokáže ovládať.

Aplikácia vie spracovať viacero úloh, ktoré môžete priradiť ľubovolnému počtu štítkov. Navyše jeden typ úlohy sa dá priradiť aj k viacerým štítkom, čo využijete napríklad v prípade viacerých áut.

Každá úloha pozostáva z jednotlivých akcií. Môžete s nimi ovládnuť jednotlivé nastavenia svojho zariadenia, spustit aplikáciu či dokonca vytvoriť záznam v kalendári.

Na konci už len stačí priložiť štítok na zadnú stranu smartfónu a aplikácia naň zapíše potrebné údaje.

Kde všade nájdete NFC? Technológia NFC nie je určená len pre smartfóny a tablety. A hoci na ňu narazíte najmä tu, svoju cestu si našla do veľmi širokého spektra zariadení. Bezdrôtové slúchadlá a reproduktory - jednoduchšie spárovanie zariadení, bez potreby zadávania bezpečnostného hesla. Po priložení môžete okamžite počúvať hudbu. Televízory - výrazne zjednoduší komunikácia a prenos multimediálnych súborov na obrazovku televízora. Vizitky - kým si všetky informácie zapíšte do zoznamu kontaktov, vizitku aj stratíte. No jednoduché priloženie k smartfónu sa dostanete k údajom či webovej stránke behom sekundy. Prístup na internet - pri kúpe niektorých smerovačov dostanete plastovú kartičku s NFC čipom. Návšteva k nej len jednoducho priloží svoj smartfón a získa tým prístup na internet bez toho, aby ste museli prezradiť heslo. V aute - vložíte smartfón do stojana a automaticky sa vám vypnú nepotrebné funkcie, zapne Bluetooth pre telefonovanie a spustí navigačný softvér. Bezkontaktné platby - nemusíte nosiť so sebou platobné karty a ani hotovosť, potrebujete len ten správny telefón a bezpečnú SIM kartu.

Produkty do témy zapožičala spoločnosť Prestigio