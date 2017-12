Ukrajinskí hackeri patria medzi elitu, útoky zatiaľ nevidno

Hackeri zatiaľ útočia len na stránky ruských úradov. O Ukrajine sa hovorí ako o raji pre hackerov.

5. mar 2014 o 20:54 Tomáš Prokopčák

KYJEV, BRATISLAVA. Prekvapivý pokoj. Aspoň tak vyzerá rusko-ukrajinská konfrontácia, ak sa pozriete do virtuálneho sveta.

Aj keď ukrajinské úrady hovoria o útoku na krymskú telekomunikačnú štruktúru, rozsiahle útoky hackerov sa zatiaľ neodohrali.

Nie sú zatiaľ známe žiadne dôkazy, že by jedna zo strán nasadila svoje útočné kyberjednotky – špekuluje sa pritom, že dôvod môže byť relatívne banálny.

Kým v prípade vojakov má Rusko jasnú prevahu, v kyberpriestore to až tak neplatí. Ukrajinskí hackeri patria medzi najlepších na svete.

Zatiaľ ticho

„O Ukrajine sa občas hovorí ako o raji pre hackerov,“ hovorí SME Tomáš Zaťko, riaditeľ bezpečnostnej spoločnosti Citadelo. „V minulosti smerovalo viacero stôp po hackerských útokoch práve na Ukrajinu.“

Napríklad v prípade malvéru Conficker, ktorý vytváral sieť nakazených počítačov. Jednu z podobných sietí využívali aj na podporu ukrajinských protestov.

Obeťou sa tak teraz stali skôr webové stránky ruských úradov. Tie už niekoľko dní čelia zahlcovacím útokom rôznych zoskupení hacktivistov, v niektorých prípadoch došlo aj k prienikom do databáz.

Hacktivisti potom zverejnili e-maily či telefóny rôznych ruských úradníkov.

„Prirovnal by som to k digitálnej obdobe rebelantského sprejovania po stenách,“ zdôrazňuje Zaťko. „No to neznamená, že sa niekomu nepodarí významnejší prienik.“

Konvenčná odpoveď

Pri rozsiahlych štátnych kyberútokoch by pritom odpoveď nemusela zostať iba vo virtuálnom priestore.

Napríklad NATO v jednej zo správ priznalo, že v prípade kyberútoku na svoju infraštruktúru môže odpovedať zbraňami vrátane bombardovania.

Aj to môže byť podľa MIT Technology Review dôvod, prečo štátni hackeri zatiaľ neútočia. Prípadne sa odohrávajú veľmi sofistikované, dosiaľ neodhalené útoky.