Vesmírna misia by mohla hľadať život na Európe

Jupiterov mesiac Európa je dobrým miestom na mimozemský život. NASA premýšľa o misii.

5. mar 2014 o 17:27 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Po našej planéte je to možno najideálnejšie miesto na život. Kým z Marsu sa stalo studené a suché miesto, pod ľadovou vrstvou Jupiterovho mesiaca Európa sa asi ukrýva rozsiahly oceán kvapalnej vody. A tej vody je tam dokonca viac ako na Zemi.

Teraz americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vôbec po prvý raz zahrnul do svojho plánovaného rozpočtu peniaze na prípravu budúcej misie na Európu. Zhruba pätnásť miliónov dolárov môže byť jedným z prvých krokov k sonde, ktorá podrobnejšie preskúma okolie mesiaca.

„Misia na Európu bude výzvou,“ hovorí pre Space.com Beth Robinsonová z NASA. „Je pred nami ešte veľa práce, no dúfame v štart niekedy v polovici budúceho desaťročia.“

Odhaduje sa, že prípadná vesmírna misia k Európe by stála najmenej dve miliardy dolárov.

Kozmická sonda by mohla obiehať Jupiter, pričom by pravidelne prelietavala okolo Európy. Prešla by napríklad oblasťou okolo jej južného pólu, z ktorej obrovské gejzíry chrlia do okolia stákilometrové chocholy vodnej pary. Analýza takýchto vzoriek by mohla odhaliť nielen ich zloženie, ale dokonca aj prípadný život.