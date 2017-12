Facebook chce letku dronov, ktorá dá Afrike internet

Letka pozostávajúca z 11-tisícok solárnych lietadiel má zaistiť internetové spojenie.

5. mar 2014

MENLO PARK, BRATISLAVA. Kým Google chce, aby sa nad Afrikou vznášali stratosferické balóny s internetovými vysielačmi, Facebook uvažuje o solárnej letke, ktorá by pozostávala z 11-tisícok lietadiel. Cieľom je vytvoriť trh na novom kontinente.

Facebook zvažuje kúpu spoločnosti Titan Aerospace v hodnote 60 miliónov dolárov. Tá má vo svojom portfóliu technológie, ktoré vyústili do prototypov bezpilotného lietadla Solara 60. To so 60-metrovým rozpätím krídel lieta vo výške dvadsať kilometrov nad zemským povrchom, pričom unesie až stokilový náklad.

Lietadlo má solárne panely, ktoré zaisťujú jeho elektrický pohon i s energetickým prebytkom, ktorý možno využiť na napájanie ďalších zariadení. Pri akumulátoroch, ktoré znesú tisíc nabíjacích cyklov, tak môže dron lietať po naprogramovanej trase niekoľko rokov.

Facebook má víziu, že by početnou letkou mohol pokryť africký kontinent internetovým signálom, ktorý je podobný tomu z družíc. Pozemné stanice by následne sprostredkovávali konektivitu koncovým používateľom. Bez ohľadu na to, či ide o rozvíjajúcu sa metropolu, alebo malú poľnohospodársku usadlosť.

Podobnému vývoju sa venuje viacero spoločností – od Boeingu až po Quinetiq. O rozvoj tohto segmentu sa zasluhuje aj armádna agentúra DARPA, ktorá rozbehla 13 miliónový projekt Vulture pre zabezpečenie svojich armádnych úloh.

