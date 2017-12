Vedci oživili vírus starý 30-tisíc rokov, zabil meňavku

Je obrovský a akoby nikam nepatril. Gigantický vírus z permafrostu znovu ožil.

4. mar 2014 o 17:48 Tomáš Prokopčák

Dosiaľ neznámy vírus prežil 30­tisíc rokov v mraze.(Zdroj: JULIA BARTOLI , CHANTAL ABERGEL, IGS AND CNRS-AMU)

BRATISLAVA. Zavŕtali sa desiatky metrov pod večne zmrznutú zem. Zo sibírskeho permafrostu opatrne vyberali kúsky zľadovatenej pôdy, ktorá v sebe ukrývala svet spred viac ako tridsaťtisíc rokov.

Bol rok 2000 a manželia Jean-Michel Claverie a Chantal Abergelová nepátrali po dávnych mamutoch. Ani nehľadali správu o klíme z čias, keď sa človek ešte pred vyčíňaním počasia i predátormi ukrýval v jaskyniach. Lovci vírusov skúšali nájsť drobné častice na pomedzí živej a neživej prírody. Chceli vedieť, aké vírusy žili pred tisíckami rokov.

Najskôr silným alkoholom sterilizovali vrták, potom z altajských brehov rieky Anuj získali vzorky. Uložili ich do ochranných vriec a preniesli do laboratórií, kde ich príležitostne skúmali.

Trvalo to viac ako desaťročie, no napokon odborníci narazili na zvláštny gigantický vírus, taký veľký, že ho bolo vidno dokonca aj pod mikroskopom. A nielen to, po viac ako tridsaťtisíc rokoch dokázal zabíjať.

Obrovský a stovky génov

Fakty Pithovirus sibericum Pod sibírskym ľadom bol pochovaný najmenej 30-­tisíc rokov. Dlhý je 1,5 mikrometra, desať­ až stonásobne viac ako bežný vírus. Má päťsto génov, chrípka ich ma jedenásť.

Ešte pred desaťročím sme si mysleli, že vírusy sú drobné primitívne častice, ktoré sa samy nedokážu rozmnožovať. Potrebujú na to hostiteľské bunky a pri celom tom parazitickom procese si vystačia iba s pár génmi. Presnejšie, chrípka ich má jedenásť a taký vírus HIV iba dvanásť.

No v polovici desaťročia si virológovia všimli akési čudné tvory. Formálne by to mali byť stále vírusy, potrebovali hostiteľa, no boli obrovské. Také veľké, že sa už ponášali skôr na niektoré jednoduché baktérie - pričom takéto mega- a pandoravírusy mali až tisíce génov.

Novoobjavený vírus z ruského permafrostu však nepatrí ani sem. Je na pomery tohto mikrosveta obrovský a podľa štúdie v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences zároveň primitívny. Nový Pithovirus sibericum má „iba“ päťsto génov.

„Takáto ohromná častica je prakticky prázdna,“ vysvetľuje pre magazín Nature Claverie. „Mysleli sme si, že vlastnosťou vírusov je extrémne zbaliť svoju DNA do čo najmenšej častice. Ale tento chlapík je 150-krát menej kompaktný ako akýkoľvek bakteriofág, teda vírus napadajúci baktérie. Asi už ničomu nerozumieme.“

K skúmaniu exotického vírusu pritom vedcov inšpirovali ich ruskí kolegovia. Údajne sa im podarilo z tisícročia zamrznutých plodov vypestovať fungujúcu rastlinu.

Claverie a Abergelová tak virón, virotickú časticu, zahriali a vložili do Petriho misky aj s jednobunkovou meňavkou. Vírus sa rýchlo spamätal a amébovca napadol, dostal sa do jeho vnútra a využil metabolizmus meňavky na vytvorenie svojich vlastných kópií. Napokon jednobunkovca zabil a svoje kópie vyslal do okolia.

Na ľudí neútočí

„Využili sme meňavku, pretože je bezpečnou návnadou,“ dodávajú vedci pre National Geographic. „Potom sme okamžite overili, že vírus nie je schopný napadnúť bunky zvierat ani človeka.“

Niektorí odborníci sa však domnievajú, že aj keď nie túto, roztápajúci sa ľad a permafrost by mohol ukrývať iné potenciálne hrozby. Pithovirus pritom ukazuje, že takéto častice dokážu prežiť drsné podmienky desaťtisíce rokov. Teoreticky by dokonca mohli prežiť milióny rokov.

Väčšina virológov však obavy pred budúcou nákazou mierni. Vírusy tu s nami žijú prakticky odvždy, tisícky rôznych vírusov stretávame denne a keď sa napríklad rozhodneme okúpať v mori, v skutočnosti plávame vo virotickej polievke.

Teraz len do nej musíme pridať dosiaľ neznáme druhy, ktoré majú za sebou odlišný vývoj.

„Názor, že vírusy majú jeden spoločný pôvod, je, domnievam sa, nesprávny,“ zdôrazňuje rastlinný patológ James Van Etten z Nebraskej univerzity. „No najväčší zdroj génov na našej planéte sú zrejme vírusy a tie sú vlastne úplne všade.“

doi: 10.1073/pnas.1320670111