Vytvárajú počítač, ktorý bude šepkať do ucha

Nový počítač má komunikovať s človekom bez toho, aby potreboval displej. Je alternatívou k okuliarom Google Glass.

4. mar 2014 o 12:50 Milan Gigel

HIROŠIMA, BRATISLAVA. Natočíte hlavu k uličke, spravíte niekoľko krokov a navigačný asistent vám do ucha našepká, že ste sa mali vydať opačným smerom. Zacvakáte zubami a povie vám, kde je najbližšia reštaurácia a keď si zívnete, vymenuje vám všetky hotely v okolí.

Japonský vývojár Kazuhiro Taniguchi z Hiroshima City University sa pokúša zistiť, čo všetko by dokázali pre človeka spraviť počítače, ktoré by sme nosili zavesené na uchu. Spárované by boli s mobilom tak, aby nás nerušili pri každodenných aktivitách.

Do miniatúrneho počítača s hmotnosťou 17 gramov sa podarilo zabudovať GPS modul, gyroskop, mikrofón, teplomer, merač pulzu a infračervený senzor. Vybavený je technológiou, ktorá dokáže zaznamenať jednoduché gestá: otvorenie úst, škrípanie zubami, kýchnutie či pohyb očami.

Zvyšok je už iba na komunikácii s mobilom vo vrecku a na softvéroch, ktoré sa snažia splniť želania používateľa. Ak sa k tomu pripojí hlasový výstup do slúchadla a zbieranie povelov cez mikrofón, je to ako asistent na telefóne. S tým, že obe ruky zostávajú voľné.

Vývoj je zatiaľ v prvotných štádiách a ešte nie je jasné, či by novinka mohla nadchnúť horolezcov, cyklistov, atlétov, postihnutých ľudí alebo turistov, ktorí blúdia v uliciach neznámych metropol.

Akademik nie je sám, koho počítače nosené na tele zaujímajú. Mnohí výrobcovia sa pustili do fitness segmentu a robia z náramkov osobných trénerov. Google sa zase zaoberá svojimi okuliarmi a mnoho pozornosti na seba strhávajú aj inteligentné hodinky.

Aká však bude budúcnosť počítačov, to sa dnes neodváži pred povedať žiaden z analytikov.

Napísali v magazíne Mashable.