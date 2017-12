Windows XP vás zahltí oznámeniami. Microsoft končí s jeho podporou

Vyskakovacie okno sa bude objavovať u každého, kto dodnes používajú obľúbený systém Windows XP.

4. mar 2014 o 10:30 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Každý, kto má v operačnom systéme Windows XP povolené automatické aktualizácie, bude v najbližších dňoch na obrazovke vídať pohľadnicu od Microsoftu. Firma chce používateľov upozorniť na to, že podpora operačného systému od 8. apríla skončí.

Znamená to, že ak útočníci po tomto dátume objavia v systéme akúkoľvek zo závažných alebo kritických chýb, operačný systém zostane zraniteľný a bez opráv. To stavia používateľov do situácie, keď im na počítačoch pripojených k internetu nepomôže ani antivírusový softvér.

Microsoft chce aktívnym prístupom motivovať ľudí k tomu, aby si zakúpili aktualizáciu operačného systému.

Firma na končiacu podporu upozorňuje posledné dva roky. Populárny systém však naďalej zostáva na mnohých počítačoch.

Odhaduje sa, že Windows XP si drží na trhu svoj 30-percentný podiel a s prichádzajúcim termínom nie je badať silnejší pokles.

Ak nemáte jasno v tom, aká verzia operačného systému vo vašom počítači je, stačí ak navštívite stránku amirunningxp.com a dozviete sa odpoveď.

Napísali v magazíne The Register.